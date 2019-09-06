九龍塘四校200人築「人鏈」聲援在校學生　堅持五大訴求

反對修訂《逃犯條例》風波並未因特首林鄭月娥撤回修例而就此平息，大專及中學學界持續發起罷課行動。九龍塘四間學校，包括喇沙書院、東華三院黃笏南中學、瑪利諾修院學校，以及何明華會禧中學的學生及校友，今日（6日）早上發起「聯校校友人鏈」活動，聲援在校學生，並表達「五大訴求」，在場有超過二百名在校生及校友參與，而各校的校方並未有任何阻撓。

老師校外觀察 未有阻撓

四所學校部分校友及學生於早上7時許，於校門外聚集，沿牛津道、何東道、喇沙道及界限街築成人鏈，現場約二百名校友和學生參與「聯校校友人鍊」活動。大部分校友身穿黑色上衣，亦有人穿著西裝；參與者均配戴上黑色口罩，部分人更戴上頭盔、面罩等防護裝備。

在場人士在中學門外高叫「光復香港，時代革命」、「香港人加油」、「五大訴求 缺一不可」等口號，手持「1117人被捕 相當於101.5隊11人足球隊」、「師妹：Freedom is not free」等標語，有路過的市民向學生打氣以及有車輛響號以示支持。

活動期間，有學校的老師站於門外觀察行動，但未見有任何阻撓，亦有老師呼籲回校的學生盡快進入校園。

喇沙學生自發設校外「喇沙連儂牆」

喇沙書院發起罷課行動的中六生伍同學認為，參與「人鏈」活動是作為學生其中一個發聲的機會，從而引起社會上其他人對事件的關注。他表示，自己曾於9月2日至3日其間在校內發起罷課行動，有90多名學生響應，校方沒有表示支持或鼓勵，但亦沒有任何阻撓；他認為校方尊重學生的意願，惟罷課其間不批准學生舉行任何活動，包括分享會及放映會等，只為罷課的學生提供場地自修，故無奈地只能在小息時呼叫口號。

他亦自發在門外設置「喇沙連儂牆」，他指，由於校方擔心在校內設連儂牆會有同學張貼仇恨言論，故只能將連儂牆設於校門外；又特意張貼「喇沙他連儂牆宣言」，訂下嚴禁使用粗言穢語、嚴禁發表仇恨言論（禁絕一切非人化用語）、不容誹謗他人及人身攻擊等守則，希望校方不會撕走連儂牆。

對於開學日早上（2日）喇沙書院學生及校友在校門外派發傳單其間有防暴警察到場，檢查在場校友身份證及搜查隨身行李，伍同學認為防暴到場是無稽的做法，營造白色恐怖氣氛，企圖打壓學生發聲。

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黃笏南學生：校長曾指罷課不會是先例

黃笏南中學中六生林同學表示，今日「人鏈」活動主要由校友組成，支持在校生的罷課行動，自己參與今次活動主要是由於近日有多間中學亦有設立關注組發起罷課，但有不少校方聲稱政治中立，卻反對學生罷課，又認為現時修例風波已不單是政治問題，而是牽涉民生，故期望行動能重申五大訴求外，亦向學校表明避以不談不是處理此議題的最佳方法。

她透露，雖然在9月2日罷課期間學校未有阻撓，但校方禁止學生戴上黑色口罩及繫上白絲帶；而校長更在罷課後表明，是次罷課不會是先例，不會有下一次，故她認為現時民間有組織發起下一次罷課，預計屆時校方會有更多阻撓。

她表明，絕對不接受特首林鄭月娥撤回條例，認為她已「遲咗好多」，事件已到達一發不可收拾的地步，重申「五大訴求 缺一不可」不單是口號，而是真正的缺一不可。

校友特意表態支持師弟妹

銀禧中學的校友潘先生認為，政府現提出撤回修例，是企圖阻止美國國會通過《香港人權及民主法案》，政府多次漠視民意，更無視200萬人上街遊行，故今特意參與行動，向師弟和師妹表態，讓他們知道有不少師兄、師姐亦支持他們的行動。