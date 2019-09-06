【逃犯條例】方仲賢：學界擬行動升級　或發動佔領港經濟命脈地點

由反對修訂逃犯條例引發的風波近3個月，周三（4日）行政長官林鄭月娥提出四項行動，包括正式「撤回」修例草案，回應民間五大訴求其中一項。 浸會大學生會會長方仲賢、教育大學學生會臨時行政委員會會長梁耀霆今接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時，均重申五大訴求缺一不可，並認為「撤銷所有被捕示威者控罪」一項最為重要，因事件反映做錯的是政府，示威者只為爭取公義，無理由為政府的過錯而承擔後果。 被問到如政府仍不回應其餘的訴求，將如何升級行動，二人稱大專學界有考慮過參考2014年的公民抗命，佔領政府視為重要經濟命脈的地方。

梁耀霆（左）、方仲賢（右）今接受電台訪問。 （商台提供）

方仲賢及梁耀霆均重申民間五大訴求缺一不可，並認為「撤銷所有被捕示威者控罪」一項最為重要。方仲賢指，政府正式撤回修例，代表其管治失敗，錯的是政府，所有事端都是由此而起，示威者只是為爭取公義，無理由示威者為政府的過錯而承擔後果。他指如果被控暴動，甘願承擔罪責但前提是民間五大訴求都得以兌現，現時被捕者是香港最有良知的一群，如果他們入獄十年，香港會沉淪。

被問到示威者是否也應為自己的行為負責？方仲賢認為部分示威者的行為可能是較為激進，形容是官逼民反；又質疑警察濫捕社會是否視若無睹。被問到那麼若政府答應特赦是否適用於警察？方仲賢不認同，因警察曾受訓練，理應可以保持冷靜及克制。

方仲賢（右一）早前在記者會上，重演他被警方叉頸情況，而中間是梁耀霆。（資料圖片／歐嘉樂攝）

學界早前要求政府在9月13前回應民間五大訴求，否則會將行動升級。梁耀霆稱學界對行動升級未有定案，當中包括繼續罷課、以大專名義舉辦集會、遊行等。方仲賢表示，如果以學界名義發起行動，將採取非暴力形式，例如參考2014年公民抗命模式，佔領政府視為重要經濟命脈的地方，「夏愨道已是基本盤」，屆時若遇到警察不合理對待就會自衛。

梁耀霆補充，學界會用較為「和理非」的方法發起行動，相信現時有足夠人數去佔領機場、隧道口等地方，又指現時示威者來自各年齡、職業，也會有勇武示威者相信「唔會好似5年前咁變和理非嘉年華」。另外，學界現時亦積極尋求國際支持，未來會派人到德國、美國等地與當地人交流。

方仲賢指，在9月13日的死線後，大專學界有考慮過參考2014年的公民抗命，佔領政府視為重要經濟命脈的地方，將行動升級。 （資料圖片／梁鵬威攝）

另外，方仲賢和梁耀霆昨天在電台節目中亦有提及對警隊的看法。方仲賢指，即使新增兩名成員到監警會，也不會提升他對監警會的信心，因由6月9日至今，不少市民受到警方無差別襲擊，卻未有警員被捕，他指在現有體制下警察離開學堂後，也會受官僚體系及對市民敵視的薰陶，因此解散警隊才是合理做法。

梁耀霆指，不會相信林鄭大力支持監警會工作的說法，因為她至今從無譴責警方不當行為。他認為，即使監警會有變動也無法解決根本問題，就是極難令違紀警員受制裁，亦無法改變警隊風氣，直言只有重組警隊才可重建警隊威望。