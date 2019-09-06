【逃犯條例】團體「新公務員工會」發信　促特首回應民間五大訴求

多間傳媒今早（6日）收到一封署名「新公務員工會」發起人的電郵，內容是向特首林鄭月娥發公開信，要求她正面回應民間的「五大訴求」，以廣為市民所接受且公平公正的方法處理，又指若果特首一意孤行，企圖蒙混過關，公務員同事定會繼續和平表達訴求，直至政府真誠回應為止。

特首林鄭月娥日前向所有公務員發信，指她已經提出四項行動，希望為打破困局行出一步，而現在的首要任務是止暴制亂，讓社會回復秩序，相信公務員會繼續緊守崗位，以香港整體利益為依歸，同心為走出困局而努力。

今日則有署名「新公務員工會」的人士向林鄭月娥發公開信，信中指出政府在6月提出修訂《逃犯條例》，發席捲整個香港的社會風波，造成香港市民以至公務員團隊極大的身心創傷。即使面對廣大市民的聲音和公務員團隊的關注，政府管理層一直置若罔聞，到了9月才正式提出撤回修訂條例的草案，但對民間所提出的另外四個訴求，仍虛與委蛇。

信件指出，「撤回」與否已非事件焦點，遠遠未能回應市民訴求和平息民憤。為了修補社會撕裂，促請林鄭正面回應民間提出的「五大訴求」，惟若果特首一意孤行，企圖蒙混過關，「公務員定會繼續和平表達訴求，直至政府真誠回應為止」。