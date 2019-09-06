【逃犯條例】私隱公署：接1100宗「起底」投訴　非警務人員佔半

就近月有網民在社交平台將持不同政治立場人士「起底」，私隱專員黃繼兒今日（6日）在新城電台節目上表示，個人資料私隱專員公署接獲約1100宗投訴，涉及恐嚇、排擠、欺凌等字眼，非警務人員的宗數上升，佔整體個案的一半。 黃繼兒指，公署以往一向有收到網上欺凌投訴，平均每年100宗，現時是急增10倍。他表示，公署大約找到8、9個涉及「起底」的社交媒體平台，已去信相關營運方須移除資料，按既定程序，如違規個案未有按勸喻執行，會將有關涉嫌有刑事成分的個案轉介警方調查。

私隱專員黃繼兒。（資料圖片／洪嘉徽攝）

反修例風波持續，黃繼兒表示，公署接獲約1100宗投訴，涉及「起底」並帶有恐嚇、排擠、欺凌等字眼及目的，令人關注。他指，起初大部分投訴都是警務人員及其家屬資料，但現時涉及非警務人員佔整體的約一半，包括示威者、持不同政見的人士、政府官員等。他提醒，並非在公眾領域得到的個人資料就等於可以用，未經當事人同事下擺上平台，涉及恐嚇、排擠、欺凌等字眼，會涉及刑事成分。

黃繼兒透露，公署大約找到8、9個涉及「起底」的平台，已去信相關營運方須移除資料，現時仍有以「fact check」為名目的平台。他指，按既定程序，如違規個案未有按勸喻執行，會將有關涉嫌有刑事成分的個案轉介警方調查，按以往經驗，警方需時約數個月完成調查，包括有無涉及其他罪行及取證等。

香港引入智慧燈柱引起公眾疑慮，黃繼兒認為，涉及到個人資料私隱，每個地方尤其是歐洲都是將私隱權視為人權，香港亦一樣嚴謹。據他所知，政府有為智慧燈柱做私隱風險評估。至於人面辨識功能，黃繼兒指入境海外國家時都要影相，認為最重要是透明度夠高，有關機構包括政府多點向公眾講解溝通，如採集個人資料的用途等，須建立互信。