新地牛潭尾項目再闖關　擬建1.1萬伙　較原定計劃多逾36倍

由新地與置地合作的元朗牛潭尾石湖圍項目，近月完成補地價程序，金額達21億元，可作低密度的洋房發展，成為今年市場上最大宗的補地價個案。 不過，申請人擬再度闖關。根據最新提交的文件，申請人擬將地積比率由原先的0.4倍，放寬至不多於5.5倍，以興建25幢綜合用途的大廈，樓高32至43層，料可提供逾1.1萬伙。單位數目不單較原定計劃多逾36倍，規模更接近提供約1.2萬伙的太古城。

根據城規會文件，發展商打算於牛潭尾興建25幢住宅。（城規會文件）

上述項目鄰近洋房翠逸雅苑。申請人指出，由於早前的申請只能作低密度發展，未能善用土地，故建議將申請地點的最大地積比率，放寬至不多於5.5倍，其中住用及非住用地積比率，將為5及0.5倍，合共提供11,292伙，容納30,036人。

申請人又指，整個發展計劃將建25棟住宅樓宇，樓宇高度將不多於水平基準上165米。至於擬議的第一期發展，會在新界北發展研究完成前落成，可提供1,990伙單位，將設商業、公共交通及社區設施。

近月已完成補地價

翻查資料，上述地皮早於2006年至2014年，已獲城規會批准興建合共300伙、樓高3層的住宅，並准建會所，地積比不多於0.4倍。

直至今年5月21日，其住宅項目已達成補地價協議，金額高達21億元，可用作住宅「丁類」發展，高限為10.45米，成為今年市場上最大宗的補地價個案。

兩度擬擴大發展規模 後來撤回

不過，於2015年，地皮曾打算增加發展密度，地積比率增至3.66倍，擬建29幢住宅樓宇，樓高33至35層，單位數目高達7,291伙。

其後，申請人稱收到政府部門意見，指擬議發展規模及高度與環境不相容，故又再提交申請，建議將總地積比率由3.66倍降至3倍，興建26幢住宅大廈，伙數減至5,941伙。然而，上述申請後來均被撤回。