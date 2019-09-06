【城大刑毀】舊生毀民主女神像罰款2千元　官著事主循民事追損失

32歲操普通話男子涉於7月在城大撕毀民主牆上反對《逃犯條例》修訂案的海報，並推倒民主女神像，學生見狀報警，男子被控一項刑事毀壞罪。羅官考慮被告非預謀犯案及有悔意，今（6日）於西九龍裁判被告罰款2000元，認為控方提交的報價單內容空泛，建議事主循其他法律途徑追討賠償。 城大學生會署理會長黃希朗庭外表示，會堅持追討賠償，如未能與被告取得金額共識，會入稟小額錢債審裁處，亦要求校方加強保安，防止毀壞事件再度發生。

被告黃錫釗聲稱只願賠償5千元，學生會卻要求賠償2.5萬，官最後沒有頒下賠償令。(資料圖片)

被告王錫釗，32歲，報稱保險經理，被控於7月23日，在香港城市大學楊建文學術樓圖書館外，毀壞香港城市大學學生會的民主女神像，價值2.5萬元。

見「亂港」標語激動撕海報

辯方求情時稱，被告為2009年城大畢業生，任職金融顧問，目前在深圳居住。被告案發當日到圖書館溫習國際保險試，經過案發地點看到「亂港」標語，繼而情緒激動及撕毀海報及推倒民主女神像。

願意賠償損失5000元

辯方又指被告叔叔在案發後兩天到場拍攝神像照片，被告曾表示願意賠償5000元修補費。被告患有焦慮症，當時以為事主動作對他造成威脅，一時衝動犯案，又指被告尊重香港法治，周三特地到香港應訊，盼法官考慮被有悔意，以非監禁形式判刑。

官認為被告非故意找麻煩

裁判官羅德泉判刑時稱，被告為城大校友，當時前往圖書館溫習，路過案發地點，因情緒失控繼而引發事件，並非故意找麻煩。羅官又稱今次為突發、非預謀性及單一案件，事發原因為被告未能好好控制情緒，他在案發後已感後悔及願意作出賠償，故判刑以罰款處理，量刑起點為3000元，被告認罪扣減三分一金額，終須罰款2000元。

城大學生會署理會長黃希朗稱會堅持追討賠償。(馮家淇攝)

建議事主循民事途徑追討損失

控方要求被告賠償25000元，因民主女神像損毀程度嚴重，須重新訂製一個，但羅官指控方呈上的報價單內容空泛，亦非營業公司開出，法庭未能接納。羅官曾考慮以當初購入價格作賠償金額，但神像當時只是一個禮物，無從計算價格，建議事主循其他法律途徑追討賠償。

城大會長稱將入稟小額錢債處

城大學生會署理會長黃希朗庭外表示，會堅持追討賠償，先與被告商討金額，如未能取得共識，會入稟小額錢債審裁處。他又稱已要求校方加強保安，在民主牆該層常駐保安，防止毀壞事件再度發生。

黃透露神像是由支聯會贈送，因直接聯絡創作神像的藝術家，故未有由營業公司開出的報價單，但認為金額有理據支撐，有信心成功以民事途徑追討賠償。

案件編號：WKCC3559/2019