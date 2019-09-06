【IT種票風雲】5被告涉假資料換選民資格　幹事父子與多親友被控

立法會資訊科技界功能組別於2016年換屆選舉爆出種票風雲，有人疑不誠實地向電機暨電子工程師學會（IEEE），輸入240人的虛假專業資格及學歷資料，並涉嫌以1000元作誘因，去影響投票給某候選人。廉署分兩案起訴17人，今（ 6日）於東區法院提堂。 其中涉及14人的案件，包括5名的士司機從業員總會成員及職員，該會幹事與其兒子及多名親友亦涉案，他們全部暫時毋須答辯。案件將轉介至區域法院處理，並會於本月26再訊。另一案則涉3名被告，押後至11月1日再提訊，以待辯方索取法律意見及文件，所有被告續准保釋。

兩名被告王宣麗、李為民，2018年曾在立法會新界東補選中支持鄧家彪。（鄧家彪facebook）

5名被告為的總成員及職員

涉案的14名被告，共被控14項控罪，包括串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪、串謀詐騙罪、在選舉中作出舞弊行為接受利益罪。

其中5名被告，4人為的士司機從業員總會（下稱：的總）的總理事會成員及1名職員，包括：李為民（52歲，會務總監）、楊耀鴻（33歲，副秘書長）、雷亞福（45歲，幹事）及潘秀芳（51歲，文員）。

幹事的兒子妹妹與姐夫同被控

另外5名被告為雷亞福的親友：三名妹妹雷偉芳（39歲，會計文員）、雷麗芳（42歲，主婦）及雷麗梅（45歲，收銀員）；兒子雷敬賢（23歲，學生）；及雷偉芳丈夫之姐夫陳琪南（48歲，建築工人）。

兒子4友亦成被告

餘下4名被告同為與雷敬賢相關的人士：陳永鏗（22歲，學生）、郭家健（22歲，學生）、林澤謙（22歲，學生）及吳嘉浩（21歲，髮型屋助理）。

涉向36人提供1千元利益

李為民、雷亞福、雷偉芳及雷敬賢共同被控1項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，涉於2016年4月14日至9月4日期間，與其他身份不詳的人串謀，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向36人各提供1000元，作為他們投票予某候選人的誘因。該36人中，10人為本案被告，其餘是他們的親屬、同學及相關人士。

雷偉芳及雷敬賢另各被控1項交替控罪，即串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，分別涉嫌在上述期間，以相同目的向上述36中的部份人士各提供1000元。

的總成員與職員涉假資料取選民資格

李為民、楊耀鴻、潘秀芳及王宣麗共同被1項串謀詐騙罪，涉嫌於2016年4月12日至7月12日期間，一同串謀和與的總另一名文員串謀詐騙選舉事務處，包括輸入240人的虛假專業資格及學歷資料，向IEEE申請成為正式會員並完成申請，並藉此登記成為資訊科技界選民。

9被告涉收受利益罪

雷亞福、雷偉芳、雷麗芳、雷麗梅、雷敬賢、陳琪南、陳永鏗、郭家健及林澤謙各被控1項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪，涉於2016年無合理辯解，而接受700至1000元不等，作為他們投票予某候選人的誘因。

首被告李為民為中港司機，獲准以1萬現金擔保，其餘被告以原有5000元保釋。所人不可直接或間接接觸控方證人，部份被告可以離境，但須預先通知廉署。

2016年立法會選舉中，資訊科技界的候選人包括莫乃光及楊全盛。(資料圖片)

另一案涉1千元利益賄選

另一案只涉及3名被告，包括李林昌（47歲，的總幹事）、陳俊成（60歲，的總會員）及其女兒陳曉彤（31歲，接待員）。

他們同被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，涉嫌於2016年4月27日至9月4日期間，與其他身分不詳的人串謀，無合理辯解而向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和一名友人各提供1000元，作為5人投票予某候選人的誘因。

3被告准5千元保釋

陳俊成及陳曉彤另各被控一項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪，分別涉嫌於或約於2016年5月21日，無合理辯解而接受1000元作為他們投票予某候選人的誘因。

3人以原有的5000元繼續擔保，須居於報稱地址，不可直接或間接接觸部分控方證人，如若離港必先預早通知廉署。

案件編號：ESCC2067-8/2019