【9.7機場】網民擬再「壓力測試」　「的哥」怕怕：避到機場兜客

反修例爭議持續，網民明日（7日）再發起「和你塞」行動，呼籲網民以「自己方式」於機場進行「壓力測試」。機管局今日再於多份報章刊登聲明，促請示威者勿再阻礙無辜旅客。 《香港01》記者今日（6日）前往機場視察，只見9月1日被破壞及污損設施已修復，亦暫未見任何加強保安的部署；而不少的士司機則直言，鑑於之前大批示威者聚集堵路，旅客進出受阻，且影響民生，大嘆令生意受累。為免明日進退兩難，長困機場或於公路塞車，的士司機們將避免進入機場島接客。「可免則免啦！」

黃先生認為社會撕裂，政府責無旁貸，特首相隔近3個月，終宣佈全面撤回修例，「唔收貨，但好過無」。（梁鵬威攝）

收入減少 嘆堵路影響民生

的士司機黃先生主要揸「特更」的士，日租全天廿四小時，受到近月反修例風波影響，令其收入減半。他稱，平日週末全日營業額可達近2,000元，惟上周日揸足全日，只得800多元生意。

上週末往來機場道路大擠塞，北大嶼山公路車流不通，他得悉交通狀況後，亦盡量避開前往機場兜客，惟當日因熟客召車，迫不得已亦要往返接載，結果原本半小時的車程，需要4個多小時始抵屯門終點。

「嗰程車，400幾元，連來回5個多小時，算係打個和。」他直言，機場堵路行動影響民生，「(示威者)最好唔好咁做，會令人反感。」

他又謂，自己本身支持和平示威遊行，6月初亦曾經於做生意期間嚮應義載，得悉車上是參與的示威者，他主動提出不收錢，以示支持。

和平爭取勿影響社會

不過示威者行動越演越烈，黃先生亦開始動搖，「點做都好，要和平爭取，唔好影響社會。」對於「和你塞」機場行動明日再臨，他直言會避免往返機場，但不會拒載。

他認為社會撕裂，政府責無旁貸，特首相隔近3個月，終宣佈全面撤回修例，「唔收貨，但好過無」。他強調，獨立調查委員會必不可缺，「一定要調查警察有無用到過分武力，依家好多人要坐冤獄。」

陳先生希望明天可於示威者集會前，成功載客駛離機場。（梁鵬威攝）

另一的士司機陳先生則稱，慶幸當日及早離開機場，倖免進退兩難之苦。他主要駕駛早更的士，平時亦多選取機場等大站兜客，「可以接到長途生意嘛。」他希望明天可於示威者集會前，成功載客駛離機場。

他不諱言，近月生意減少，以往於機場排隊等客，兩個多小時便有生意，「依家起碼五個幾鐘。」他表示，連串反修例行動已令來港旅客驟減，示威者再以機場為目標，「就更加係無底深淵，最好唔好再搞」。

他指，示威者要爭取民主自由，不應破壞社會建設，包括港鐵及機場等，他又直言，港人可用輿論公審不義之事，而非訴諸暴力，「係人都怕啦。」

有機場接客的的士司機反映，機場生意大不如前。（梁鵬威攝）

+ 4 + 3 + 2

東涌站多部閘機仍待維修

記者今日亦分別前往機場及東涌視察，機場暫時運作如常，偶爾有數名軍裝警員駐守，亦有外聘保安維持秩序，上周日示威者於機場巴士站外的塗鴉，則已被清理，現場所見，未有防暴警察或機場特警佈防。

東涌港鐵站則仍有不少閘機、售票機貼上「待維修」告示，電視及控制室亦未能重開，大堂亦有廣播提醒乘客，由於部份設施受到破壞，或輪候需時，亦就此致歉。

民建聯立法會議員周浩鼎位於東涌富東邨的區議員辦事處，上周日遭惡意破壞，至今未見修復。（梁鵬威攝）

富東邨居民：明日會留在家中

身兼離島區議員的民建聯立法會議員周浩鼎，其位於東涌富東邨的區議員辦事處，上周日被人發現遭惡意破門及打爛玻璃。記者現場所見，發現其仍然維持原狀，亦未有加固防線，辦事處內則無人應門。

富東邨居民羅太指，示威者聚集機場，「唔多唔少對社區有影響」，她本身支持示威者行動，認為可以理解，為免出門受阻，「聽日會留喺屋企。」另一東涌居民姚生則不予認同，認為堵路無建設性，又促請示威者改變爭取方式，「不如落手落腳改變政制，參選立法會議員啦！」

東涌居民姚先生認為堵路無建設性，又促示威者改變爭取方式。（梁鵬威攝）

機管局籲示威者勿阻無辜旅客

面對堵塞機場行動或再捲土重來，機管局今日再在報章刊登聲明，呼籲示威者勿再阻礙無辜旅客；同時又重申法庭頒發的禁制令包括整個機場島，任何人非法阻礙、或煽動他人堵塞往來機場交通的行為，都可能違反禁制令。

上周日機場的示威集結，示威者遇到防暴警推進驅散，不少人湧往東涌，期間機場附近道路受阻，影響巴士服務，機場快綫亦遭破壞，一度全綫停駛，大量旅客需由東涌步行往機場。