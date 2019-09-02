【9.1機場】示威者交通「壓力測試」自封退路　警方如探囊取物

大批示威者昨日（9月1日）響應網上號召，到機場「和你塞」抗議，聲稱要對來往機場的交通進行「壓力測試」。示威者雖然成功令機場至大嶼山一帶出現嚴重交通堵塞，但同時亦自封退路，難以撤退。有逾千人要徒步從機場返回市區，例如行到梅窩或青馬收費站，又或由愉景灣坐船到中環等。 然而，警方亦因應示威者退路寥寥，於是避免和示威者正面衝突，改為駐守於各大撤退路線的必經交通樞紐，如渡輪碼頭等，靜待已長途拔涉、舟車勞頓了大半天的示威者「送上門」。

由網民發起的「機場交通壓力測試」於下午1時起開始，至下午3時有逾千人響應，在一號客運大樓外的市區巴士站一帶「排隊等巴士」，部份人登上巴士牌寫有「T1T2」的巴士，其他人則留在巴士站一帶高呼口號，以水馬、手推行李車設路障，並破壞閉路電視鏡頭，又以噴漆在牆身寫下標語。

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示威者向路軌投擲雜物 東涌綫有限度運作

由於警方展開驅散，有示威者轉往東涌市區，其後東涌站內有緊急廣播，要求乘客盡快離開車站。示威者用不同硬物攻擊東涌站內設施，控制室玻璃遭毀。警方亦稱從下午約四時起，大批示威者向機場快綫近機場站的路軌投擲大量鐵枝、磚頭和石頭等雜物，更有人闖入機場快綫的路軌範圍，嚴重阻礙列車服務。

港鐵最終於下午五時多宣布，由於東涌站受到大規模破壞，為保障乘客及車站員工安全，東涌站即時暫停服務，東涌綫列車不會前往東涌站，東涌綫列車服務，只行走香港至欣澳站。

這個時候，機場往來市區的陸路交通主要只淨下北大嶼山公路，在鐵路系統癱瘓下，北大嶼山公路亦出現擠塞，不少機場巴士亦只能作有限度行駛。由於路面交通及港鐵均受阻，示威者對機場交通的「壓力測試」某程度來說是見成效，但困住市民、旅客之餘，亦同樣困住自己。部份示威者於是選擇從其他路線離開東涌，但由於東涌的地理位置向來較隔涉，有示威者要徒步數小時行到愉景灣、梅窩，等坐船到中環等，甚至要長途拔涉，經北大嶼山公路步行往青馬大橋收費站。

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逾百名防暴警駐守中環碼頭 乘客逐一搜身

示威者「山長水遠」兜路撤離之際，另一邊廂，警方亦避免正面衝突，改往其他示威者必經的交通樞紐，靜待已舟車勞頓了大半天的示威者「送上門」。傍晚開始，網上傳出有大批警員在長洲碼頭駐守，而梅窩有渡輪到長洲；約八時開始，逾百名防暴警駐守中環碼頭，有往返梅窩的渡輪到達中環碼頭後，所有乘客都被截停，逐一分流搜查。

多名年輕乘客被警員帶走並要求搜身，亦有乘客被要求查身份證，警方又使用揚聲器呼籲市民勿在碼頭附近聚集，又於現場設封鎖線。其後，警方再於愉景灣到中環的碼頭截查乘客，在部份人被搜身和查身份證始獲放行。

另外，針對示威者或乘東涌船到屯門，亦有防暴於西鐵屯門站及天水圍站等，截查疑似參與示威的人士。

北大嶼山行數小時 等待私家車接載

另有數百名示威者自六時許從東涌出發，步行逾2.5小時，行至港鐵小濠灣車廠附近，再行到青馬收費站，嘗試轉搭車輛離去。有大量私家車亦到收費站，疑是接載示威者離開，暫時未見警方對此作搜捕。