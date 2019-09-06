【逃犯條例】不滿國泰解僱主席施安娜　港龍工會表決聘任總幹事

港龍空勤人員協會今（6日）舉行緊急會員大會，不滿資方國泰航空自7月起，單方面更改空服員每日平均工資計算方法，影響假期工資收入，工會動議會員授權將行動升級，亦將共商下一步行動。 該會不滿國泰早前已不能說的理由，解僱工會主席施安娜，因此大會今日將同時討論是否增設總幹事一職，並委任她出任。會員將就兩項動議投票表決，稍後將有結果。

逾百名港龍空姐、空少今日下午出席工會EGM，並手持「還我血汗錢」、「受夠了站出來」等標語抗議。（陳淑霞攝）

逾百名港龍機艙服務員今日下午出席工會特別會員大會，手持「還我血汗錢」、「受夠了站出來」等標語抗議。據了解，資方於7月起單方面改變工資計算方法，但事前從無與工會商討細節，工會隨後表達不滿，惟國泰港龍僅於8月尾的通告中，澄清相關修改是依照勞工法例，並無任何不妥當。

公司管理層事後向工會表明，冀員工與公司攜手合作、共渡難關，又促請工會暫緩特別會員大會以及暫緩聘請施安娜，工會反建議擱置新措施，惟不獲接納。

國泰推新假期工資 日薪減半

空中服務員收入以底薪及飛行津貼兩大部分組成。舊制下，法定假期以日均工資按每年返工日數計算，惟新制則改以全年365日作基數，換言之，員工可獲的假期工資包括病假、大假、產假等，勢將大減，嚴重影響收入。有員工透露，新制變相減薪，亦批評公司向前線開刀。有員工放取7天大假，本可享3,400多元工資，惟劃線後，可得工資減半。