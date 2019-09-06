老師涉非禮5女生案　事主B指被告做擁抱動作　由上而下掃至大腿

小學英文老師涉約30年前非禮5名初少女生案續審，女事主B今（4日）出庭作供，她指當時她站在教師桌旁，遭被告伸手進裙內掃大腿，事後其母向校方投訴，有老師曾向B稱：「可能麥sir同你打招呼。」

被告麥龍兒否認9項非禮罪。(李慧娜攝)

被告麥龍兒（56歲）被控於1988年至1994年間，分別非禮5名女童X、Y、Z、A、B，事發時各人就讀約小一至小三。

指被告由上而下掃至大腿

控方今傳召現年32歲的事主B作供，她指被告在她小一或小二時曾代課英語堂一次，事發時她走到教師桌交習作，打算返回座位時，被告突然問她的名字，又做出「擁抱的動作」，其手由下而上掃她的大腿，當時她感到十分害怕，亦不敢作聲。

母親聞言即折返學校投訴

放學後，她將事件告知母親稱：「阿媽我畀阿sir摸大脾。」B指她的母親立刻折返學校投訴，及後有老師向她查問事件，又向她說：「可能麥sir同你打招呼。」她當時心想「打招呼唔洗摸大脾呀」。B表示後來另一事主X透過家人問她有關事件，她認為被告的確做錯，且不止一人受害，故決定道出事件。

不過辯方指，被告當時可能拍過B的腰或肩膊，但一定沒伸手進裙內掃她大腿，B不同意。

案件編號：DCCC1133/2018