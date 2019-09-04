老師涉非禮5名初小女生　事主Y稱曾向母投訴　母答：唔係呀嘛

五名女子聲稱廿多年前就讀同一小學時，遭一名英文老師非禮案續審，事主Y今（4日）出庭作供，她稱讀小一時，被告要她到老師桌讀句子，期間伸手入她的裙摸她的大腿及私處，這行為持續至她升小四，她懂得躲避才停止。她亦曾見另一女事主X疑遭被告性侵後，哭著回座位。事主Y稱，她也有跟母親提及，惟母親說：「唔係呀嘛。」便沒有再追問下去。

被告麥龍兒否認9項非禮罪。(李慧娜攝)

被告麥龍兒（56歲）被控於1988年至1994年間，分別非禮5名女童X、Y、Z、A、B，而事發時各人就讀約小一至小三。

曾見事主X哭著回座位

女事主Y供稱，她首次遭非禮時僅就讀小一，上課期間被告著她到老師桌旁「讀句子」，然後伸手進她裙內摸她的大腿、臀部及私處，及後被告一直以相同手法非禮她，至Y升讀小四，她開始懂得避開被告非禮她，包括抓著校裙及後退躲避，被告便停止了有關行為。

Y憶述，她親眼目擊另一女事主X被叫出教師桌，被告將手伸進她的校裙，但由於角度問題，看不見被告的動作，及後X哭著返回座位。Y又稱升中學後，曾與同學閒談間討論過被告「多手多腳」的事，但各人均沒有仔細描述過程。

辯方指事主Y曾暈倒時露底

辯方盤問時指出，Y曾有一次上學期間突然昏倒，被告將Y抱到一間課室休息，但期間有人曾說「條裙揭起咗」、「走哂光」、「底褲都見埋」、「阿sir咸豬手」，惟Y表示沒印象，但認為在昏迷期間被告也有機會非禮她，不過她失去知覺後不清楚中間發生的事，但她否認會因此認為被告當時非禮她而作出誣告。

Y承認事後難以集中精神上課，亦不希望被告再叫她出去，Y指她曾向母親投訴事件，但母親只回道「唔喺呀嘛」，便沒有繼續追問，Y認為母親不想聽便沒有繼續說下去。

案件編號：DCCC1133/2018