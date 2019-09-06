【太子衝突】網傳車站3人失蹤 消防處澄清：二次點算共7人送院

8月31日港九多區有激進示威者縱火及破壞港鐵站，當晚一批防暴警察和「速龍小隊」衝入港鐵太子站月台及列車內拘捕示威者，爆發嚴重警民衝突，多人頭破血流。網上流傳當晚太子站內有10名傷者，而消防處只運送7名傷者到兩間醫院治療，其餘3名傷者不知所蹤。 消防處今日（6日）澄清，當晚最終在現場需要救護服務的傷者為7人，全部經一列特別列車由救護人員護送到荔枝角站，再由候命的救護車分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。為何會出現10人受傷，發言人解釋因事發時站內情況混亂，傷者分散不同位置，初步點算的傷者數目需要不斷更新，往往會跟最後需要處理的傷者數目不同。

今晚有市民到太子站表達訴求。（羅君豪攝）

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消防處指當時站內混亂 初步或重複點算傷者人數

對於有網民因得悉現場救護指揮官當晚曾報告有10名傷者，但隨後更正為7名，而揣測消防處不恰當地更改資料。消防處重申，事發時站內情況混亂，傷者分散不同位置，其位置亦時有轉換，消防處人員在初步點算時可能有重複計算部份傷者；再者，當救護指揮官安排了7名傷者在月台上接受初步治理、分流及集中於一個地點處理後，沒有其他人士向救護人員表示需要協助。發言人指，以上情況均會導致初步點算和最後需要處理的傷者數目不同。

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7傷者全經特別列車送到荔枝角站再上救護車

消防處表示，處方日常處理涉及多人受傷的事故時，現場救護指揮官首先會於現場為傷者作初步點算，然後向消防通訊中心報告初步評估結果，爭取時間讓通訊中心盡早安排所需增援的車輛及人手，提升救援效率。因此，在同類救援行動中，初步點算的傷者數目需要不時更新，往往跟最後需要處理的傷者數目不同，類似當晚太子站事件需要更正傷者數目的情況，也是常有出現的。



消防處強調，當晚最終在現場需要救護服務的7名傷者，全部經一列特別列車由救護人員護送到港鐵荔枝角站，再由候命的救護車分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。