【逃犯條例】國泰再度炒人　港龍空少禁飛後被解僱　累計第12人

反修例風波持續，再有港龍空服員遭國泰航空解僱。飛行年資3年半的李先生，上周三突接獲公司通知，需禁飛10日，當時人事部出示社交平台帖文截圖，但內容與政見無關，他遂要求提交書面解釋，及至昨日他正式接獲公司「大信封」，但當中無提原因，成為今個月以來，第3位被解僱的空服員。 據了解，國泰及港龍已累計有逾12名空服員，遭不明原因無理解僱。而職工盟在8月28日指出，連同相關業界，截至當日已有逾20人因參與反修例示威、在社交媒體發表相關言論、或外傳公司資料被解僱。

逾百名港龍空姐、空少今日下午出席工會EGM，並手持「還我血汗錢」、「受夠了站出來」等標語抗議。（陳淑霞攝）

港龍航空多涉及內地航線，自內地民航局下禁令，要求參與及支持示威的職員禁飛內地航班，公司上下噤若寒蟬，港龍工會前主席施安娜亦在無預警下，遭國泰解僱。

被炒空少：解僱原因「莫須有」 心有不甘

李先生表示，上周三被急召回公司，對方在無表明原因下，指其將被禁飛，為期10天，他曾追問原因，但不得要領。與施安娜被解僱情況一樣，公司曾出示社交平台帖文截圖，惟不同的是，當中不涉政見表態。他提交書面解釋交代事件，但昨天仍難逃被炒命運，「兩點收到電話，五點要返到公司，入到房就話終止我合約。」

自問工作表現不差，以「莫須有」原因遭解僱，他坦言心有不甘，「員工咁辛苦共渡時艱，我亦自問好支持公司，點解一個唔該就解僱？」

港龍空少李先生（右）與港龍空服工會前主席施安娜（左），均被公司解釋。（陳淑霞攝）

出席工會特別會員大會 同事得悉後落淚

李先生性格外向，於公司內相識滿天下，適逢工會今日舉行特別會員大會，他亦於會上與同事話別，有同期空少跑出門外，雙眼通紅，據知亦有不少人不憤落淚。李先生自言性格本身敢言，不平則鳴，今次公司雖無提出與政治立場相關證據，「但都難免令人聯想到有關。」

他對復職希望不大，會將停職一事交予工會跟進。有現職空中服務員則透露，現時公司士氣低落，亦瀰漫「白色恐怖」，不少人於社交媒體「隱姓埋名」，亦不憤公司的「篤灰」文化。

港龍工會前主席施安娜獲工會會員大比數支持，將獲聘任為總幹事，她透露以其所知，尚有一名空服員被禁飛，未知稍後會否同遭無理解僱，她期望資方盡快解禁，釋除同事惶恐。