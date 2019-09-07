【太子站衝突】政府譴責激進示威者：完全目無法紀　行為令人髮指

一批激進示威者昨晚（6日）於太子站外集結，與警方在旺角警署對峙，警方發射布袋彈驅散，示威者向南下，阻塞彌敦道，在多處路口設置路障縱火，於太子站、旺角站及油麻地站內外大肆破壞，港鐵逐一關閉三個車站，在近午夜時分，更暫停荃灣線中環站至美孚站服務。 政府發言人今日（7日）凌晨約1時，發表聲明，譴責激進示威者的暴力及破壞行為，「完全目無法紀，行為令人髮指」，威脅市民人身安全，予以最強烈譴責。

↓↓9月6日示威者由太子站靜坐至油麻地站破壞情況↓↓

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政府予以最強烈譴責

政府發言人指出，昨日下午起有激進示威者在太子、旺角及油麻地一帶聚集，「攻擊警署，大肆破壞公物和港鐵站，更在多處縱火」，斥責他們「完全目無法紀，行為令人髮指」。

發言人表示，該等「違法者」破壞社會安寧，嚴重影響公共服務，漠視其他市民的需要及權利；在鬧市縱火的行為更是極之危險，威脅市民人身安全。「特區政府對違法者的暴力及破壞行為予以最強烈譴責，警方會果斷執法，保障市民的安全及權利。」

港鐵宣布最後一班列車以美孚為終點站，並停止服務，有乘客非常憤怒，指罵港鐵職員。（吳倬安攝）

示威者今日凌晨在撤離前再次在路中心縱火。（曾梓洋攝）

警方昨晚表示，「暴力示威者」在旺角港鐵站和太子港鐵站內外大肆破壞，拆毀閉路電視和入閘機，並破壞消防設備；「激進示威者」在旺角多處堵路，在山東街、彌敦道和登打士街交界及亞皆老街和西洋菜南街交界大肆縱火，嚴重危害公眾安全。