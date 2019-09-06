【太子站衝突】示威者憂刪8.31CCTV　一文看清港鐵銷毀片段措施

831當晚，警察進入港鐵太子站驅散及拘捕示威者，逾10人受傷。由於網上有消息傳出，指當晚有被捕人士死亡，警方及醫管局雖然多次否認，仍不能平息傳言。近日，網上更有消息指，港鐵很快便會銷毀CCTV錄影片段。今日(6日)，有大批示威者前往太子站，向控制室下跪，要求港鐵公開當晚的CCTV片段，以還原當晚的事發經過，調查警方在月台上有否濫用武力。港鐵回應指，一般錄影會留28天，但太子站相關片段會保留三年。

大批市民要求港鐵公開CCTV片段。（邵沛琳攝）

831當天，大批防暴警察衝入太子站內，網上有片段顯示，防暴警曾於月台、車廂內追捕示威者，使用警棍、胡椒噴霧等，如須重組事發經過，月台上CCTV片段成為關鍵。事發後，大批示威者要求港鐵公開當晚的CCTV片段，還原當晚的事發經過，以調查警方在月台上有否濫用武力。惟近日，有網民指出，港鐵的CCTV錄影片段保留期限為28天，港鐵很快便會把片段銷毀。事件引起關注，今早有示威者前往太子站下跪，要求港鐵公開當晚片段。

港鐵：太子站相關片段會保留三年

港鐵回應指，一般而言，會於28日後銷毀閉路電視錄影片段。但如果有特別事情發生，片段日後或有需要翻查，例如可能要用作協助調查，相關情況的錄影片段就會保留三年。有關做法亦已參考私隱專員公署的指引。太子站相關片段會保留三年。

港鐵公司在車站範圍設有閉路電視，以協助職員管理日常鐵路服務，例如在有需要時作人流管理。事實上，港鐵公司就使用閉路電視錄影片段和處理有關資料一向有嚴謹的程序和指引，而公司亦規定經既定程序只有獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。