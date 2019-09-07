【9.7機場】旅客憂交通混亂提前8小時抵機場　法國旅客理解港人

反對修訂《逃犯條例》風波持續，特首林鄭月娥日前宣布撤回修例，但未能平息民憤。有市民今日（7日）再發起「機場交通壓力測試」，企圖堵塞機場交通。 於早上約11時，機場內聚集不少旅客，部分人席地而坐。有原訂於晚上7時往南美的港人提早近8小時到達機場，批評港鐵過早實施飛站安排，對旅客造成不便。有到香港公幹的法國人同樣提早5小時到達機場，她表示於法國有聽聞修例事件，但坦言理解示威者行為，認為政府應及早回應訴求。到下午1點，機場有大批警員戒備，但現場未見有示威者。

今早約11時，一號客運大樓門外已有大批旅客排隊輪候進入機場。（陳晶琦攝）

防暴警察帶同長盾及長槍進入機場

因應今日機場的示威活動，港鐵於周五（6日）宣布機場快線不停九龍站、青衣站及博覽館站，意味列車由香港站直抵機場。此外，於早上10時半起，龍運巴士宣布前往機場的E線巴士路線以東涌為尾站。

於早上約11時，機場一號客運大樓內有大量旅客聚集，有大批防暴警察帶同長盾及長槍等進入機場內的警察報案中心。至於機場快線站及巴士站均未見有穿着黑衣的市民，多以帶同行李的旅客為主，有職員於入口處檢查旅客的登機證及旅遊證件。

往南美旅客提早8小時到機場 促政府設獨立調查委員會

池小姐今日下午4點需搭乘前往曼谷的班機，故早已訂購機場快線青衣站前往機場站的車票，惟昨日港鐵宣布今早9時起機場快線不停青衣站、九龍站及博覽館站，導致需向公司告假半天並改乘巴士前往機場。對於港鐵有關安排，她認為會增添旅客不便，質疑港鐵早於9時便不停部分車站的原因。她續指，現時特首林鄭月娥須滿足示威者的五大訴求，方能平息紛爭。

林先生表示，為免耽誤晚上7時搭乘前往南美班機的行程，故提早了約8小時，於今早11時已到達機場一號客運大樓。他指出，交通安排確實造成旅客不便，猶其是機場快線列車不停部分車站，需改搭巴士。他認為，目前階段政府應盡快成立獨立調查委員會，徹查警方在整場運動中的執法手段，才能令緊張氣氛緩和。

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法國旅客理解示威行動 不影響對香港觀感

由法國來港公幹的Caroline原訂乘坐下午4時40分的航班離港回法國，惟獲悉今日機場有示威行動，故提早乘坐的士、約於早上11時到達機場。她表示法國過往有不少大大小小的示威活動，故理解本港示威者的行動，又形容阻塞交通的手段為「遊戲的一部份（part of the game）」。她稱於法國亦有聽聞香港的修例事件，認為只要港府願意認真與示威者談判，並回應他們的訴求，相信香港能盡快回復正常，不會影響外地旅客對香港的觀感。