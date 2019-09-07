【9.7機場】東涌太子沙田大埔將軍澳　鐵「怒」沿線爆衝突

周六（7日）有網民發起「機場交通壓力測試」行動，警方早上由港島至東涌沿途堵截，示威者未能大量集結。下午，東涌站有示威者破壞閘機，防暴警驅散拘捕多人。入夜，戰線轉移至太子旺角，示威者堵路燒雜物，防暴警噴椒驅散；深宵，有白衣男懷疑持硬物襲擊示威者，被打至頭破血流。衝突也曼延至新界東，在沙田站，警察噴椒拉示威者，雙方一度衝突；在大埔站，示威者砸閘機，警方拘捕時多人受傷。將軍澳站也有數百人包圍，凌晨時份防暴警驅散。 攝錄： 鄧穎韜、鄧家琪、洪業銘、楊凱力、林頌華

凌晨各區衝突情況

防暴警在界限街及長沙灣道出現，一輛的士被包圍，現場一名白衣男子頭部流血。（陳永武攝）

將軍澳站被包圍 港鐵飛站

【01:16】大埔站﹕早前有警員受傷被送上救護車後，再有被捕人士由擔架帶上救護車送院。

【00:30】將軍澳港鐵站，數百示威者在包圍，高呼「五大訴求，缺一不可」。港鐵凌晨表示，因應車站的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，將軍澳站現已暫時關閉，將軍澳綫不停將軍澳站。防暴警驅趕示威者，大批示威者在站外未散。

【23:56】太子站，目堵兩派打鬥場面的陳先生指，早前有街坊於彌敦道旺角警署外，對一狗隻說了一句「辛苦了阿sir」後，一名白衣男子怒視街坊，在一街坊問其「望乜呀戇X仔」後，男子作出挑釁的言辭，並揮動用環保袋裝住的棍狀物。陳先生指，男子作狀攻擊後，街坊皆後退，並着其離開，過程中未見有人因此受傷，男子亦向福華街方向離去。

【23:52】太子站﹕一名白衣男子在旺角警署與示威者爭執，有人勸白衣男子離開，示威者不滿他疑手持架生，遂尾隨叫囂，雙方曾推撞。由於白衣男子早前曾用鐵枝等物件企圖施襲，示威者追至界限街及長沙灣道，該男子企圖登上的士離開，被大批示威者包圍。防暴警員到場截停男子，並在的士上進行搜查，以了解有無任何武器。該名白衣男子身上有血漬，懷疑頭部受傷。其後，有市民在現場附近發現一支啞鈴用的棍，懷疑是白衣男子留下。

【23:38】大埔站﹕警方一度退去後，有示威者拆下閘機，稱不用付錢，其後大批防暴警衝入車站拘捕，十多人被捕要求蹲下，另一名青年被警棍打中頭部，流大量血及倒地，現場市民指他曾被警員踩頭。一名情緒激動的便衣男警不斷要求記者出示證件，又要記者後退。警方又指因有刑事毀壞，要紀錄在場人士身份證及拍攝所有人的樣子。

【23:29】大埔站﹕大埔的指揮官向在場人士表示，知道大家進行和平集會，呼籲大家理性集會，不要衝突及阻塞交通。其後示威者砸閘機，警方拉人。

【23:25】沙田站﹕港鐵宣布，大圍站來回火炭站列車服務暫停；紅磡站來往大圍站8分鐘一班車；火炭站來回羅湖站8分鐘一班車。

【23:22】太子站﹕在旺角警署外聚集人士舉起手機燈形成燈海及唱歌，又叫口號。

沙田站 警噴椒拉人 示威者向警擲物反擊

【23:21】沙田站﹕東鐵綫列車服務維持紅磡站來往大圍站，及火炭站來往羅湖站/落馬洲站。

【23:19】沙田站﹕因站內突發情況，沙田站啓動疏散程序，沙田站關閉，有防暴警員進入沙田站內。

【23:14】沙田站﹕數名警員突在沙田站巴士總站向站內示威者噴椒，並按地制服一名青年，青年一度掙扎逃走被製服。大批示威者舉傘陣，向數名警員施襲。數名警員帶同青年逃入一道門內，示威者以雨傘頂門，並向門內噴滅火筒。

大埔站 組人鏈釀警民對峙 示威者毀閘機

大埔站，示威者破壞入閘機。（李智智攝）

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【23:10】大埔連儂隧道﹕示威者不斷向大埔墟站的士站的警員大叫「收隊」，警員開咪呼籲大家冷靜，並叫大家返回行人路，又指將會設防線。

【23:04】大埔連儂隧道﹕白髮男子為8月13日機場「警察還眼」行動中站於示威者前，夾在警察與示威者之間勸阻示威者，原來他是殯儀業「棺材頭」之一。他繼續阻止示威者用鐳射光射向警員稱﹕「我求下你哋」，示威者感不滿，現場一片混亂。

【23:00】太子站﹕旺角警署向在場聚集人士發出口頭警告，並舉藍旗。大量示威者用鐳射光照向旺角警署，警署內有警方廣播，要求示威者停止及散去。而在警察遊樂會外，有示威者躲在私家車後方，警員持續發出警告。

【22:56】大埔連儂隧道﹕警方一度退去，有示威者情緒激動，未有理會警方警告，嘗試進入港鐵站。現場議員監察呼籲勿港鐵站，但現場人士未有理會。一名銀髮男子呼籲大家不要進入站內，更一度下跪。現場有逾百人，與戴有頭盔警員相距廿米。

【22:49】太子站﹕警察體育遊樂會內警方警告現場示威者照鐳射光、掟玻璃樽是違法行為，警方會使用適當武力驅散，並有機會拘捕，並要求記者離開西洋菜北街。

【22:48】大埔連儂隧道﹕大埔在晚上9時有市民築人鏈，不久以後有警察帶催淚彈槍到場 ，激起市民不滿，現時逾二百人包圍大埔墟站叫囂，十多名警察戒備，暫未有衝突。

太子站 堵路 燒雜物 深夜路上唱歌

【22:44】太子站﹕旺角警署外彌敦道再有大量人聚集。警察體育遊樂會外傳出疑似槍聲，懷疑發射胡椒彈，有示威者大叫﹕「射到人架車呀！」

【22:39】太子站﹕防暴警沿西洋菜北街後退，過百示威者尾隨叫口號。防暴警退入警察體育遊樂會，該處設有水馬陣，有速龍一度向示威者舉胡椒槍警告。

【22:39】太子站﹕防暴警沿西洋菜北街後退，過百示威者尾隨叫口號。防暴警退入警察體育遊樂會，該處設有水馬陣，有速龍一度向示威者舉胡椒槍警告。

【22:33】太子站﹕防暴警轉入界限街近警察體育遊樂會後舉紅旗，並要求記者返回行人路，否則涉阻差辦公。而通菜街的防暴警察現退回警署，剛被截查的四名男子不知所蹤。

【22:26】太子站﹕另有防暴警沿彌敦道推至界限街，大批市民在彌敦道尾隨防暴警指罵。

【22:18】太子站﹕防暴警在聯合廣場外水渠道推進，部分已退至旺角警署外。部份示威者走入通菜街（酒吧街），有防暴警突截查四名男子，現全數被要求蹲下面向牆壁。警方要求記者離開現場。

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【22:26】太子站﹕另有防暴警沿彌敦道推至界限街，大批市民在彌敦道尾隨防暴警指罵。

【22:18】太子站﹕防暴警在聯合廣場外水渠道推進，部分已退至旺角警署外。部份示威者走入通菜街（酒吧街），有防暴警突截查四名男子，現全數被要求蹲下面向牆壁。警方要求記者離開現場。

【22:14】太子站﹕「守護孩子」成員在行人路上向警高舉雙手，其間與警員有所爭執。警方不斷廣播要求圍觀人士離開。

【22:00】太子站﹕一名男子在水渠道行人路被按在地上制服，警方在數米外設防阻止傳媒、社工及市民靠近，有人不斷向警稱﹕「唔好又打死人呀！」警方突在聯合廣場外水渠道使用胡椒噴劑，多名傳媒及現場人士中椒，需要洗眼。

【21:58】太子站﹕防暴警突然向旺角方向急速推進，在始創中心外截停多人。在太子道西留守的警察一度敲打盾牌，如同助威。

【21:54】太子站﹕警方不斷廣播警告，亦有舉起藍旗，但未有作推進，氣氛暫平靜。一名戴帽男子在彌敦道後巷位置被警截查，他指自己只是看熱鬧，警方其後離開。

【21:46】太子站﹕防暴警察於彌敦道太子道西築防線與示威者對峙，界限街方向一帶的馬路上未見大量示威者逗留，警方一度舉起藍旗。

【21:40】太子站﹕彌敦道防暴警舉藍旗及向旺角方向推進，並警告不要使用鐳射光照警員。

【21:34】太子站﹕防暴警在彌敦道行人路拉寺鋇線，有老街坊問﹕「係咪戒嚴呀?」同時，有防暴警步出太子道西轉入彌敦道。始創中心對開彌敦道仍有示威者聚集，有人在現場慶祝生日。

【21:25】太子站﹕過百警員在十字路口聚集，曾有一對老年男女及兩名年輕女子與在場警員爭論，四人其後獲放行。傳媒嘗試包圍拍攝時，有警員的手曾遮到鏡頭，引起記者不滿。大批警員要求後退及返回行人路，指馬路危險，但上址路段現被警方封路，並未見車輛行駛。

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【21:21】太子站﹕防暴警沿彌敦道由界限街推進至太子道西，大批防暴警在彌敦道及太子道西近旺角警署交界戒備。

【21:16】太子站﹕防暴警清走旺角警署外彌敦道的路障。旺角道防暴警沿通菜行向旺角警署方向後退。

【21:08】太子站﹕防暴警沿彌敦道向太子方向前進。一批防暴警立即衝上旺角道天橋，並帶走一人。現時旺角道天橋及旺角道路面仍有防暴警及速龍戒備。

【21:02】太子站﹕防暴警推進至旺角道，有防暴警走上天橋。有防暴警與在場市民起爭執，有市民叫﹕「黑警」，警員回以「曱甴」。有防暴警在旺角道、彌敦道設防。

【2100】太子站﹕港鐵表示，因應車站附近的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，旺角站現暫時關閉，太子站則繼續關閉。觀塘綫和荃灣綫來回方向列車亦不停旺角站和太子站。另外，其他車站亦有可能因應實際情況而隨時關閉。

【2059】太子站﹕防暴警沿彌敦道向旺角快速推進。有示威者跑入內街，部分繼續沿彌敦道向旺角方向逃去。

【2053】太子站﹕示威者已退至聯合廣場及始創中心之間一段西洋菜南街，並一直後退。另一批示威者在彌敦道。防暴警及速龍小隊在彌敦道近界限街衝至旺角警署。警方發出口頭警告，命令在場示威者離開，又叫記者返回行人路。太子道西亦有一批防暴警員向西洋菜南街推進，並清走路障。

【2048】太子站﹕縱火位置傳出一下巨響，消防車到場。示威者已走至聯合廣場的位置，以雨傘築陣。消防員拉喉灌救。

【2043】太子站﹕示威者在西洋菜南街的路障縱火，警署舉橙旗，警告示威者不要縱火，否則以橡膠彈、布袋彈驅散。警署水馬陣內兩名警員舉槍指向西洋菜南街的示威者方向。而示威者沿西洋菜南街向後退。

【20:36】太子站﹕示威者將小巴站牌放在太子道西路中心。

【20:31】太子站﹕有防暴警走出警署正門水馬，示威者向他們掟雜物，防暴警退回水馬內。示威者以水馬、欄杆堵塞西洋菜南街及太子道西交界。

【20:27】太子站﹕示威者走出彌敦道及太子道西交界堵路，以雪糕筒、膠帶、欄杆封了彌敦道往旺角方向行車線，並呼籲其他人「行出嚟呀！」

【20:20】太子站﹕陸續有示威者在太子道西聚集及堵路，包圍旺角警署，太子道西近旺角警署外無法通車，車輛需左轉入西洋菜南街。示威者不斷以鐳射光射向警署。防暴警在警署高位準備作警告，有防暴警走出警署正門及舉藍旗，警員發出口頭警告。

【20:09】太子站﹕旺角港鐵站近B出口有多名警員截查一名青年，檢查身份證約十分鐘，其後警方指已檢查完成，並要求青年下次態度要好一點。有約40名市民圍觀及拍攝，當截查結束後市民亦散去。旺角站內繼續有十多名警員戒備。

旺角站內有青年被警員截查，他身上並無任何裝備。(林頌華攝)

【20:04】太子站﹕現場聚集的人士打開手機燈及大叫口號。

【19:56】太子站﹕過百人包圍太子站出入口唱歌、拜祭。

【19:54】東涌﹕現時東涌站一帶大致平靜，防暴警已退回大嶼山警署內。

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東涌站 警一路堵截 示威者未能集結

【1936】東涌﹕ 東涌發展碼頭有多部警車、防暴警察及便衣警戒備。

【1931】東涌﹕一名姓梁青年指，他在天橋圍觀，其間防暴警推進時現場混亂，他立即走入升降機欲離開，但亦有十多人湧入升降機，導致超重未能關門。十秒後，有防暴警趕至，以大支胡椒噴霧對準眾人，以威嚇的態度指﹕「頭先唔係好威咩?出嚟呀！」其後一批警員到場，逐一問話，要求在場人士給合理理由放可放行。梁給出理由，警方同意及紀錄其身份證，然後講了一大堆道理，梁亦向他說道理，解釋香港為何會發生此類事件。最終四人獲放行，其中包括一名婦人。被捕人士沒有戴口罩、眼罩，亦沒有衝擊行動，被拘捕是不合理。

【1926】東涌﹕天橋的防暴警員向警署方向離開。而衝落山坡、在富東邨搜捕示威者的速龍小隊未有拘捕任何人，經行人隧道離開至安東街近警署。

【1920】東涌﹕有速龍小隊走上行人天橋，有青年被捕帶上警方安排的小巴。現場仍有示威者在橋底向天橋射鐳射光，有速龍突然衝下在天橋旁的山坡，部分速龍手持布袋彈槍。

【19:13】太子站﹕旺角警署對開的太子站出口，現時有數十名市民包圍叫口號及唱歌。

【19:10】東涌﹕現場仍有示威者包圍行人天橋叫囂及唱歌。天橋上至少有十名年輕人被要求排成一行被搜查，當中包括兩名少女。

【18:57】東涌﹕現場防暴警員不斷開咪叫在場記者離開，「向前行呀！你係咪記者呀！」又要記者返回行人路，「唔好超防線，否則當襲警。」警方的防鎖線由行人天橋的升降機封至順東路馬路，傳媒只可以在路中花槽採訪，過百警戒備，其間有大輛車輛駛過。

【18:49】東涌﹕防暴警橫越順東路往市中心方向的行車線，跨過路中花槽欄杆後，到達對面行車線。另一方面，防暴追截群眾至富東邨升降機近順東路位置，至少6名青年被截查，未知會否拘捕。

【18:46】東涌﹕東涌消防局外防暴警返回行人路，讓受阻車輛通過。防暴警在行人路上不斷向市中心方向前進。

【18:42】東涌﹕警在東涌消防局外舉藍旗，現場示威者大恐慌，不斷後退。防暴警沿順東路推進驅散。示威者向市中心方向逃去。防暴警作出警告。

【18:39】東涌﹕警方防線退至順東路往市中心方向。尾隨的數百名示威者跟隨他們，示威者在行人路、路中石壆、馬路上不斷向警方防線前進及叫口號。有示威者疏導受阻巴士離開。警方防線後來沿順東路退回大嶼山警總方向。

【18:33】東涌﹕警方防線繼續後退至順東路交界。在場人士跟上及大叫口號。

【18:24】東涌﹕兩條防暴警防線在達東路合併及後退向警車，現場大批群眾叫囂﹕「走呀！」亦有不少車輛不斷響按。有人追上警方防線及舉中指示意不滿。兩分鐘後，警舉紅旗，警告在場人士不要衝擊，在場人士繼續大叫﹕「走啦」，防暴警即放下旗續後退。

【18:15】東涌﹕有防暴警陸續登上警車離開，有防暴警員協助指揮達東路一帶交通。有女街坊指富東邨街市關門，未得買餸，後來連東薈城超市亦關上，批評「打仗咩！而家食咩呀？食蛋糕呀只可以！」她不滿警方行動擾民。

【18:12】機場﹕水炮車仍在機場一帶巡邏。

【1811】東涌﹕富東邨及東薈城外的兩條警察防線皆不斷後退，他們退至達東路。現場群情洶湧，市民不斷揮手說再見，亦有防暴警揮警棍，猶如與市民道別。

【1809】東涌﹕富東商場對開的警車向東涌警署方向離去。在富東邨外仍有數十名市民聚集，向防暴警叫口唬及唱歌。

【1759】東涌站﹕東薈城外廣場戒備的防暴警員，在現場大批市民叫囂下走向馬路方向。其後，防暴警取出長盾在馬路築防線，有防暴警手持長槍。 防暴話現場人士勿阻塞通道，反被市民罵「你先係」。

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【1758】太子站﹕有兩名中年男子在太子B2出口貼上「沉怨未雪」的標語。在場有大批市民叫口號。

【1757】東涌站﹕在樓梯被制服的少女，被警方反鎖雙手及帶走，而另一名男子則不知去向。

【1749】東涌站﹕警方在富東邨商場設防線，現場有不少市民起哄。一名自稱領展商場經理稱要求防暴警員將防線後退，指現場沒有罪案發生，其間防暴警將另一名法團司庫帶走，但未帶走該名經理，在場市民質問為何警方沒有帶走他，追問是否領展報警，經理稱他亦不清楚為何警方未有將他帶走，但肯定領展沒有報警。市民要求經理當場與警方磋商。經理其後進入封鎖線後方。現場有約50名市民不願離開。

【1744】太子站﹕有職員嘗試關上車站出入口大閘，市民繼續與職員理論，並在職員手中接過表格作投訴，有警員上前了解情況。其後，港鐵職員關上B2出口閘門，在場市民大叫﹕「還我831真相！我要留電話呀！」與職員理論的市民亦離開現場。現場有數十人包圍車站出口，他們沒有戴口罩，並不斷叫囂。本來站在車站樓梯的警員已後退回站內，當有人拍打閘門時，有警員探員查看，未有行動。

【1735】東涌站﹕一名戴口罩女子被警察以警棍打傷，暫未知她是否被捕。現場所見，共一男一女被警方在樓梯制服。據悉兩人本來坐在樓梯，便衣警將少女按在地上及捉其腳部，其間有便衣警的警棍打中少女頭部一下，混亂間亦有記者被警棍打中但無礙。有傳媒報導指，現場有人疑向警員掟雜物。

【1732】太子站﹕姓吳車站經理被市民追問一輪後，接受傳媒訪問，他指評估員工及乘客安全才會有封站決定，公司是評估公眾活動才關閉車站。而在太子站外逗留的市民與一名中年男子爭執，中年男子稱﹕「阻住佢搭車」，在場人士反駁指是港鐵封站。

【1721】東涌站﹕東薈城商店已關，電梯停止使用。其後，東薈城廣播指基於安全考量，商場已關閉，著大家到底層離開。

【1711】太子站﹕十多名市民站在太子站出入口，與職員理論，氣氛平靜。站內有警員戒備。

【1700】東涌站﹕東薈城職員叫市民入商場，他表示基於安全考慮，無正面回應是否關門，並鎖了部分門，只留一道門。

【1702】東涌站﹕防暴警員在東涌站外截查私家車，並搜索車尾箱，車上一男一女在旁協助調查。

【1700】太子站﹕站內有軍裝、防暴、警犬，店舖已關門，職員要求站內所有人離開，包括記者及店舖職員。

【1657】機場﹕早前不願意離開的人民力量兼鳩嗚團成員錢寶芬，被警員拘捕，指她涉嫌刑事藐視法庭。她聲稱準備乘巴士離開，惟巴士人龍長，故坐下等車，穾然被警員拘捕，「犯咗咩禁制令呀?點擾亂呀?」她其後被由兩名女警員帶上警車。錢寶芬約一小時前已坐在機場近巴士站出口，於執達主任宣讀禁制令時，高呼「而家有個人企喺水牌前面，會阻到人上機咩？」當時並無警員上前查問，但錢最後仍被帶上警車。

【1655】東涌站﹕防暴警登上天橋往富東商場方向驅散圍觀市民，防暴警未有進入商場。

【1651】東涌站﹕一名姓溫男子駕車經過東涌站，一名速龍小隊拍其車窗稱﹕「我等咗你好耐，睇死你有改車，使唔使幫你驗車？」又稱其堵塞交通。溫感無奈，指前方是紅燈，又指私家車剛過車檢，速龍轉身離開。

【1651】太子站﹕早前在東涌站上車離開的示威者，打算前往九龍灣德福，計劃在牛頭角落車步行至九龍灣。怪他們得知太子有大批警員，故在太子站下車，準備轉車，但車站立即廣播至封站，示威者隨即四散。

【1647】東涌站﹕防暴警推進至達東路，現場有不少市民圍觀，但氣氛大致平靜。數分鐘後，他們登上警車。

【1643】東涌站﹕一批防暴警員由近昂坪360的出口進入巴士總站，並向東涌站方向前進。 守護孩子黃伯擋前，有防暴要求他行上行人路，向他稱﹕「自己都未守護仲守護孩子！」現時防暴在東涌站外，市民要求委任證話要「表揚警察」。

【1639】東涌站﹕防暴警在東涌站外進行驅散行動，走至東薈城外廣場，有坐在廣場的市民亦被驅趕。一名姓黃男市民指他剛剛出東涌站準備上班，被警方截查，隨即獲放行。另外，一批示威者離開東涌站後，抵達太子站。

【16:39】太子站﹕ 職員將現場記者趕離場。

【16:35】機場﹕一名身上掛有一張人民力量兼鳩嗚團成員錢寶芬表示因年紀大會四處去，故今日到機場飲食，結果有數名執達吏要求她離開，她希望執達吏不要觸碰她，以免雙方有誤會。其後有女警員上前了解，要求她離開。

【16:32】機場﹕陳小姐（左）表示，原本逗留在機場巴士總站附近，欲等候下午4時45分的班機到達接朋友，惟遭機管局職員指違反禁制令要求離開。她表示，該名職員一直未能清楚解釋她違反禁制令哪一條，以及指出禁制令涵蓋範圍，對其安排感不解及無理。

【16:32】太子站﹕有太子站外商戶陳小姐（化名）陪伴客人離開，豈料太子站突然關門。她批評，港鐵突然無理封站，現場並未亂到任何戴口罩及黑衫示威者，只是有四名市民和平示威，質疑胡亂關站只是引起市民不便，「係樓上商場買完嘢，啲客人點走？」

【16:30】東涌站﹕警方舉黃旗，指在場人士現正違法。有示威者破壞車站閘機。

【16:25】太子站﹕早前九龍角落主席李軒朗等四人到場請願，現場未見有示威者。港鐵突暫時關閉太子站，觀塘綫和荃灣綫來回方向列車亦不停太子站。

（梁鵬威攝）

數十名人士聚集港鐵東涌站 「守護孩子」銀髮族成員到場

有數名「守護孩子」的銀髮族成員到場，一名長者高舉手上的枴杖。另外警方的旗手亦到場戒備。（余睿菁攝）

【16：20】機場：機場往巴士總站方向的閘門關閉，有多名機場保安於現場一字排開維持秩序，避免任何人士進入。現場可見，有兩名身穿白衫的女子在場，她們觀看貼在牆上的告示時，被在場的保安員查詢，並要求她們離開。

【16：02】東涌站：有市民與警員對峙，其間有人高叫「殺人犯」及「強姦犯」，有示威者用手機拍攝警員，在場的數名警員未有理會。現場可見約100名防暴警察、約200名市民到場。

【15：52】東涌站：有市民向警員查詢，為何有場防暴警員，以及警員沒有委任證，「現時係軍政府嗎？點解要防暴警員？」他指向身穿「藍色背心」的便衣警員查詢指，對方回覆指「你唔係傳媒，傳媒有問題可以搵我！」在場的警察公共關係科總督察甄瀚揚表示，「我哋同佢冇接觸！」之後該名市民離開。

【15：52】東涌站：港鐵表示，因東涌站內及附近有大量人群聚集，東涌綫來回方向列車現時維持15分鐘一班車。

【15：17】機場：數名警員包圍一名姓梁男子，其間警員檢查該男子的包背，袋中有三個口罩及三至四件上衣。該名被搜查男子表示，由於S車沒有巴士，所以等待E車。他稱在看巴士牌及聽執達吏宣告時，突然被警員搜查，「我又唔係韓星，你哋咁多人圍住我訪問，你又覺得合唔合理？」

【15：08】東涌站：有示威者推開港鐵職員放置的彈簧閘，在場人士高叫口號。

【15：35】機場：執達吏人員再次在場宣讀禁制令，他「開咪」以中英文宣讀，並要求在場的人士離開。

【15：23】機場：市民謝先生表示，他為機場外判員工，事發時他坐在機場對開位置，其間有警員及機管局職員指，他影響機場運作，要求他離開。「機管局應該是過份緊張，佢話我坐係到唔得！」

【15：17】機場：有機管局職員，於機場巴士站對開花槽指法庭已頒布禁制令，呼籲坐在花槽處的人士離開，又指職員會逐一查問各人逗留的原因，有大量人士散去被截查的謝小姐指，自己來機場本來是為了等朋友放工，因沒有機票而無法進入機場，而其要乘坐的巴士尚有半小時才開出，故坐在花槽處候車。她指對被截查感愕然，見有如此多防暴警察感到害怕，覺得該處應非禁制令範圍，反問「你話我知禁制令係去到邊？」由於尚有半小時才有車開出，謝小姐為不知可到何處候車感無助，最後由機場職員帶到巴士站附近候車。

【15：15】東涌站：一批上頭盔防暴警員在站外增援，其間「守護孩子」的銀髮族成員上前與警員理論，有在場人士身穿黑衫及戴上口罩，之後警員亦開咪要求在場人士「冷靜」並開出通道。至於站外，數十名警員在外戒戒除，警員亦手持長盾及戴上頭盔。

【15：09】機場：從新加坡回港的劉太太稱，認為機管局行動無必要，質疑警員「全副武裝都驚，」又稱行動針對年輕人，「見我係師奶冇問我，可能我弱雞喇。」她又稱若警員上前查問，「會叫佢睇下個行李先。」

【15：08】東涌站：有數名「守護孩子」的銀髮族成員到場，一名長者高舉手上的枴杖。防暴警察在東涌站A出口一字排開，拍攝在場聚集人士。你期間有一名老年白髮女士拖超市車希望走出站外，要求警方讓開，警方一度拒絕，其後一名女警上前欲請女士離開，在場人士起哄「老人家都搞」，一名「守護孩子」長者成員高舉手仗保護該女士，最後女士在「守護孩士」協助下離開。在場人士繼續聚集，要求警方收隊。

【15：05】東涌站：數十名人士聚集港鐵東涌站內，其間有人高叫「殺人犯」等口號，其間有警員手持攝影機拍攝在場人士。

（曾梓洋攝）

護理系學生持長者八達通 被警員指「盜竊」即場拘捕

青馬收費亭警方以懷疑盜竊，拘捕一名男學生。 （陳康智攝）

【14：58】青馬收費亭：在場一名姓李男子被指盜竊，警員表示將他拘捕，其間李稱「唔見咗一包藥，阿Sir係咪你攞咗？」警員指沒有，並指「翻警署慢慢搵！」李表示：「唔緊要㗎咁多鏡頭影住你！」對於有警員態度不太友善，李指向在場人士求助並稱：「幫我搵星火（星火同盟抗爭支援）！」至下午三時，姓李男子被多名警員押上警車。

【14：47】青馬收費亭：警察問在場一名姓李男子「點解你有長者八達通？」之後該男子指「我唔需要解釋」，並稱該張八達通於半小時前在香港站買。警方以懷疑他盜竊，將他拘捕。 該名姓李男子以手機拍攝警員，他被數名警員包圍，有警員指「返差館慢慢解釋。」其間警員檢查該男子的隨身物品，他袋內有激光筆、救護用品、繃帶紗布、消毒藥水、兩個水樽、一把長遮及N95口罩。該名男子在場高叫自己姓名、身分證號碼，他更稱自己為公開大學護理系三年級學生。

【14：47】機場：機管局再次在場宣讀禁制令，要求巴士站對開，坐在長椅的三名人士離開。機管局職員要求另外在場三名男女離開，過程中提及屬於游蕩行為，但其後未有回應傳媒提問及作進一步解釋後離開。被要求離開的駱小姐稱自己到場為送機，其後因感到不適故坐在巴士站的長椅上休息，逗留約半小時便有約十名警員要求他們出示身分證。她稱不理解行為為何屬游蕩，其同行的友人趙先生稱感到現時連「出街都冇自由。」

【14：43】東涌站：近二十名防暴警員在東涌港鐵站A出口駐守，有四名戴普通口罩、非黑衣的年青人站在警員對面，一度用手機拍攝警員，有便衣警察用攝錄機拍下四人樣貌，又拍下現場情況。

【14：40】青馬收費亭：青馬收費亭巴士站，有多名警員在場駐守，其間六至七名警員登上巴士，於巴士上下層進行搜查，現場可見，警員檢查每一輛駛經的巴士，只是前往機場的E車不檢查。

【14：35】機場：三名男子疑被機場職員要求離開，他們指目前在場等車前往東涌「有個朋友返嚟，我哋係到等佢，唔知佢係咪覺得我有威脅」，有機場職員及多名警員在場戒備。市民李先生指，前往機場時有警員檢查物品，「其實現場警察多過市民，使唔使咁敏感？」

【14：32】青馬收費亭：青馬收費亭有一輛警方裝甲車到場戒備，其間現場至少五部車被拖走。另外有數名少年被查身份證搜身，之後他們獲警方放行。

【14：25】機場：該名被宣讀禁制令的姓王男子，在多名機場職員的護送下，登上巴士離開。

【14：20】機場：律師宣讀禁制令，要求該男子立即離開，如果他不離開有機會被監禁或罰款。並於15分鐘後執行禁制令，要求他立即帶同個人物品離開。該名姓王男子亦是起身離開，「走喇！唔合理喇，點解我冇權嚟機場？」之後有機場職員指，目前會陪同他前往巴士，王表示：「我只係坐係到，咁多人你唔趕，你趕我走？我覺得無奈，都唔講道理。」王先生指，下次會再來機場，並指機場的形象很差，早前有兩名身穿白衫的機場職員跟着他，並稱他違反機場運作，一直要求他離開。

【14：09】機場：執達吏人員在場宣讀禁制令，並以中英文宣讀，並要求在場一名身穿白衫的人士離開。但是該名男子未有理會，繼續坐在巴士站對開位置，該名白衫男表示：「佢話我坐係到就係妨礙，我係嚟呢到(機場)係參觀。」執達吏人員及律師第二度讀出宣讀禁制令，要求該男子立即離開。

【14：10】機場：有六名執達吏人員到場，他們未有回應記者提問，解執達主任到場宣讀禁制令。

青馬收費亭有一輛警方裝甲車到場戒備，其間現場至少五部車被拖走。(郭倩雯攝)

再有執達主任在巴士站宣讀禁制令，要求該名男子離開。(張嘉敏攝)

機場first aid人員被要求機場 兩名登上巴士離開

+ 3 + 2

【14：00】機場：兩名身穿救護反光衣的first aid人員，在保安的包圍下，離開機場客運大樓的巴士站範圍。兩名男救護員亦是被要求登上，一輛前往觀塘方向的巴士離開，之後巴士亦開出。

【13：48】機場：有身穿反光衣的first aid人員進入機場，有機管局職員表示他違反機場指示，以及禁制令，要求他離開。職員指機場本身有其他的救護人員在場，她再次要求在場的first aid人員離開，並指他違法機場指引，或者是觸犯遊蕩罪。兩名first aid人員在保安員的包圍下，要求他們離開，並指機場已有完善的救援服務。

「可能覺得我會搞事！作為香港人在公眾地方逗留是合適。」他指自己在場的原因是，如果有人不適可即立即救人。「機管局敏感都正常，幫唔幫到人都要保障自己安全，大家都可以判斷到，邊個對邊個錯！」他更指前往機場路段，有警員在截車檢查其袋名及身份證，之後放行讓他們離開。在訪問其間，有保安員要求該數名first aid人員離開。

【13：39】東涌站：港鐵東涌站目前數十名警員在場戒備，有警員手持長盾及長槍，氣氛相對緊張。不少市民以居民及旅客為主，暫時未見有示威者聚集。約五分鐘後，有數名警員離開車務控制中心，但未見與市民口角、被包圍的中年男子離開。

【13：30】東涌站：有直昇機於昂平360一帶上空徘徊。

【13：30】機場：機場一號客運大樓有保安及警察把守，市民及旅客需出示機票方可入內，記者亦需出示記者證才獲放行，機場職員未回答有關安排是否與禁制令有關，而近停車場出入口有約二十名警員駐守。而機場外圍、巴士站、其一帶天橋高位都有防暴警察、便衣警員布防，巴士站往機場入口已設置水馬，並間開通道供機場職員使用前往機場，期間有外國人希望進入機場，被保安截停，確認其旅客身分及目的。

【13：30】東涌站：至下午約一時半港鐵東涌站對開，有示威者與在場市民發生口角。據了解，該名中年男子疑在閘機外，發現有人入閘沒有付款，於是大叫「係咪搭車唔使比錢？」其間他與在場人士發生口角，多人包圍該名中年男子，之後他在多名警員的護送下離開，「你話我打人！」目前他已進入港鐵車務中心內。

【13：25】機場：未見有太多身穿黑衫的示威者，機場多個入口都有職員駐守，而旅客出入機場都需要出示登機證。而於一號客運大樓未見有太多示威者，但有多名警員在場。早前兩名年輕男子被警員截查，其間他們被警員檢查個人物品，之後兩人獲警放行。

【13：20】機場：有法國旅客表示，他原定今日下午4 時40分坐飛機回法國，他指知道今日機場有示威活動，所以提早至早上11時許抵制機場。他更表示，理解示威者的行動，並不介意早出門口，而他希望香港政府可以及早回應示威者的訴求，令香港可以回復平靜。

【13：18】東涌站：警員在東涌站對開位置駐守，其間有多名防暴警員在場戒備。而站外未見有太多人逗留，主要為出入港鐵東涌站的市民，其間不少市民經東涌站離開。

中午：裝甲車及水炮車機場警署戒備 警方設路障查車輛

機場Ｔ１對開路段有三輛警車戒備。（陳康智攝）

周六（7日）早上，三輛裝甲車及兩輛水炮車在機場警署戒備。據了解，機場警區除了有機場特警及刑事偵查隊等，會留守禁區內戒備外，今日有額外人手編制，分別從水警、東九龍、新界南等增派約200人。至於連接機場島和東涌市中心天橋佈防，亦有多名防暴警員到場戒備，亦有防暴警員進駐東涌站。

另外，多輛警車在對開路段及迴旋處戒備，機場出東涌的東涌海濱路、赤鱲角南路迴旋處一帶路段，亦有警員設路障，亦截查駛經的車輛。除了機場及東涌市中心一帶，中環碼頭亦有多名警員及PTU車輛進駐，亦在中環碼頭一帶戒備。

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網民發起周六「機場交通壓力測試」行動

網民發起「機場交通壓力測試」行動

周六（7日）有網民發起「機場交通壓力測試」行動，擬再堵塞機場來往方向交通，日前港鐵表示，因應政府及機管局要求，明日（7日）9時起，機場快線來往機場站至博覽館站列車服務暫停；來往香港站至機場站的列車服務則維持每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站。

周六早上：E線巴士以東涌站為終點

至於機管局重申，高等法院已頒令延長機管局的臨時禁制令，任何人堵塞前往機場的交通，都可能構成非法地及有意圖地故意阻礙，或干擾香港國際機場的正常使用的行為。至周六早上，港鐵機場快線今早9點起，只來往香港站至機場站，不停中間站和博覽館站。E線巴士10點半起，以東涌站為終點，前往機場需乘搭A線巴士。

警方記招：會拖走故意或無故停下的車輛

日前警方在四點例行記者會表示，所有可能恢復公眾秩序、公眾安全的措施，警方皆會考慮。而駕駛人士如果刻意慢駛，可能會干犯「不小心駕駛」、「危險駕駛」等罪行。警方亦會拖走故意或無故停下的車輛。警方表示，會根據實際情況，策略性安排人手，警方除留意網上情報外，亦有作風險評估，並有向機場持份者，包括機管局、運輸署及交通營運商制定應變方案。