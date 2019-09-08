【9.7機場】政府強烈譴責示威者太子旺角縱火、攻擊警署

周六（7日）有網民發起「機場交通壓力測試」行動，早上有三輛裝甲車及兩輛水炮車在機場警署戒備。其後，有示威者到東涌聚集，防暴警員亦到場戒備。入夜後，示威活動轉移至太子旺角一帶，有激進示威者堵塞道路、攻擊警署及縱火。 特區政府指，示威者的暴力行為威脅警務人員及市民安全，予以強烈譴責。特區政府感謝警方、機場管理局、港鐵、航空業界，以及各相關政府部門的公務人員，緊守崗位。同時呼籲市民在表達意見時不應以身試法，亦必須顧及旅客和其他市民的權利和需要。

示威者堵塞西洋菜南街近太子道西路口。（黃偉民攝）

政府表示，連日有人破壞港鐵設施，以至在今日（7日）阻礙機場運作。政府感謝警方、機場管理局、港鐵公司、航空業界，以及各相關政府部門的公務人員，一直緊守崗位、全力以赴、通力合作，令鐵路及機場兩項重要基建今日運作大致暢順，繼續為數以百萬計的市民及旅客提供高效的服務。

當局指法院早前已分別批出禁制令，禁止任何人妨礙機場及鐵路運作；有關破壞及阻塞行為亦嚴重影響各項公共服務及市民日常生活，任何人都絕不應鼓吹或參與。

政府呼籲市民在表達意見時不應以身試法，亦必須顧及旅客和其他市民的權利和需要。