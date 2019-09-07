【9.7機場】東涌站拘多人　市民、撤退示威者困升降機警舉椒拉人

網民今日（7日）再發起機場「和你塞」行動，聲稱到機場一帶進行交通壓力測試，於東涌站有大批示威者聚集，與防暴警員對峙，警員於進行驅散行動期間，一名口罩女於東涌站外樓梯被警員制服，頭部被警員以警棍打中，女子其後被警拉走。至傍晚防暴警於順東路再進行另一輪推進驅散，於富東邨行人天橋截查約10名男女，其後有多人被帶上警車。

大批示威者下午到東涌站抗議。（余睿菁攝）

一名戴口罩女子在東涌樓梯被制服。(陳浩然攝)

下午起陸續有示威人士到達東涌站，於站內及站外聚集，其間高叫口號，防暴警在場戒備。港鐵職員於閘機前放置的彈簧閘被示威者推開，有示威者破壞站內閘機，防暴警一度高舉黃旗，雙方對峙，至下午4時許防暴警於東涌站外進行驅散，推進至達東路後防暴警上車離去。下午5時許，多名防暴警員突然跑上東涌站C出口旁樓梯，樓梯上人士即時逃跑，一名戴口罩女子及一名青年被警方在樓梯制服。

據悉兩人本來坐在樓梯，警察到場，大家走避，便衣警將少女按在地上及捉住腳部，其間有便衣警的警棍打中少女頭部一下。女子雙手被警員反鎖在背後，其後被帶走。有傳媒報道指現場有人疑投擲雜物。也有傳媒拍攝到女子上樓梯走避時，被警員拉跌。

防暴警在行人天橋位置截停數人，並在天橋口設防線。(梁鵬威攝)

傍晚被圍再突然反推進 天橋截查多人

近傍晚東薈城外廣場戒備的防暴警員，在現場大批市民叫囂下走向馬路方向，途經達東路及順東路，其間有市民沿路跟隨指罵，部分防暴警員返回警車時市民高叫「走啦」，警方一度舉紅旗警告在場人士不要衝擊。

至晚上6時許，原退至東涌消防局外的防暴警舉藍旗，現場示威者見狀隨時後退，防暴警沿順東路推進驅散，示威者向市中心方向逃去。其間警員於順東路往富東邨行人天橋，截查約10名男女，其後有多人被帶上警車。

圍觀市民被胡椒噴霧指向

現場一名姓梁青年指當時於天橋圍觀，其間防暴警推進時現場混亂，他立即走入升降機欲離開，但亦有十多人湧入升降機，導致超重未能關門。防暴警趕至以大支胡椒噴霧指向眾人，又稱「頭先唔係好威咩？出嚟呀！」其後一批警員到場向在場人士逐一問話，要求提供合理理由放可放行。梁被紀錄其身份證後，與其餘三人獲放行。他指被捕人士沒有戴口罩、眼罩，亦沒有衝擊行動，認為拘捕是不合理。