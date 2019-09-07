【9.7機場．分析】警高調堵截　執達吏厲行禁令　機場示威者減

《逃犯條例》修訂風波持續，繼上周日（9月1日）網民發起到機場「和你塞」行動，今日有網民發起再堵機場，聲稱於機場及東涌一帶作交通壓力測試。因應上周日機場一帶交通被癱瘓，警方及機管局今日早有部署，包括警方中午已於機場及來往東涌及青衣路段、中環碼頭派重兵駐守，收費廣場有裝甲車戒備、警員上巴士搜查及將多輛私家車拖走；另外大批執法吏下午到達機場，向於機場出口外部分人士宣讀禁制令，其中一名坐於巴士站長櫈的女子因不願離開被指涉嫌刑事藐視法庭被捕。

上周堵機場 一帶交通癱瘓

上周日機場「和你塞」行動，在法庭已頒出臨時禁制令下，仍有大批黑衣示威者到機場抗議，包括於機場出口堆起行李車設置路障，有人步行到航天城交匯處及赤鱲角南路一帶馬路及以水馬堵塞，東涌站及青衣站被破壞相繼停止服務。亦有人發起於青馬大橋和機場主要幹道慢駛，當日一帶路段交通擠塞至深夜。

警方出動裝甲車於青馬收費廣場戒備。（郭倩雯攝）

三千警力多區布防 水炮車出動

因應今日網民再發起行動，警方嚴陣以待，據知警方今日動用三千警力，由東涌至中環均設布防，亦部署三輛「銳武」裝甲車及兩輛水炮車戒備。記者今日到一帶路段巡視，於往東涌路段包括東涌海濱路、赤鱲角南路迴旋處等一帶沿路中午起已有防暴警員駐守，東涌站亦早有大批防暴警駐守，水炮車則於機場外一帶巡邏。另外上周日入夜後防暴警員於中環碼頭截查乘梅窩渡輪的乘客，今日於中環碼頭中午已有大批機動部隊警員駐守。

青馬收費亭警上巴士巡查 拖走多輛私家車

另外針對有人再發起於往機場道路包括青馬大橋等慢駛，於青馬收費廣場警方派出多輛裝甲車戒備，亦擺放警告牌註明「故意阻塞往機場道路屬違法」，警員除設起路障截查車輛，多輛拖車早於現場候命及將最少5輛私家車拖走。警員又於巴士站登上巴士搜查，有少年被查身份證搜身後獲放行，巴士站一名男子因攜有一張長者八達通被捕。

大批執達吏於下午到達機場，於機場外宣讀禁制令。（張嘉敏攝）

大批執達吏機場外讀令 職員阻停留

而於機場外圍、巴士站、至天橋高位都有防暴警及便衣警員布防，巴士站往機場入口設置水馬，而除了警員機場多個入口均有保安及職員駐守，旅客需要出示登機證方可出入機場，有身穿反光衣的急救員欲進入機場，被機場職員指他違反機場指示，或觸犯遊蕩罪要求他離開。另外大批執達吏於下午到達機場，與機管局律師在場宣讀禁制令，有於機場外巴士站白衣男被執達吏上前宣讀禁制令，要求若不離開有機會被監禁或罰款，機場職員其後指帶男子乘巴士離開。

又有坐花槽處、聲稱等待朋友放工的人士，被職員查問在場原因及要求離開。人民力量兼鳩嗚團成員錢寶芬，坐於巴士站長櫈因不願意離開，被警員指涉刑事藐視法庭拘捕。她聲稱準備乘巴士離開，惟巴士人龍長故坐下等車，對被捕感突然「犯咗咩禁制令呀？點擾亂呀？」

黑衣示威者較上周減少

面對警方、機管局多招嚴防，今日於機場外一帶出現的黑衣示威者明顯較上周少，附近亦未有出現上周的堵路情況，而下午於東涌站示威的人士，身穿黑衫及戴上口罩的人為數亦不多，部分示威者於下午3時許亦離開東涌站。