【逃犯條例】陳茂波籲停用暴力　合力應對經濟挑戰　始能喘息

反修例風波持續，財政司司長陳茂波今(8日)於網誌撰文，表示受社會事件及中美貿易摩擦升溫影響，中小企經營受壓，港府已推出一系列「撐企業」措施，但只能盡量緩解刻下中小企的經營壓力，認為唯有大環境轉趨穩定，沒有暴力衝擊和堵塞交通基建，大家願意在尋求政治解決方案的情況下，合力應對經濟挑戰，本港社會及經濟始能真正有喘息空間，步出困境。 他又指，特首提出的四項行動不是「特效藥」，不能瞬間完全解決當下困局，但仍是踏出積極正面一步。他呼籲社會放下分歧，停止暴力，以對話代替對立，為香港社會尋找可行、具建設性出路。

陳茂波以「放下分歧 共謀出路」為題撰文，呼籲社會停止暴力，以對話代替對立。(陳茂波網誌截圖)

陳茂波以「放下分歧 共謀出路」為題撰文，他指，過去數月本地發生的社會事件，嚴重打擊本港作為安全城市、商貿、航空和金融中心的國際形象，亦重創了經濟，旅遊、零售和酒店業遭受的打擊尤為嚴峻。

他又提到，外貿方面，受中美貿易摩擦升溫影響，本港商品整體出口貨值七月份錄得5.7%的按年跌幅。今年首六個月由內地經香港轉口到美國的所有產品總值，較去年同期下跌15.2%。知悉本地中小企應對裡外受壓的經營環境，他上月中宣布一系列「撐企業」措施後，上星期再推出兩項新措施，協助中小企應對資金周轉困難，但他認為只能只能盡量緩解刻下中小企的經營壓力。陳強調，必須要大環境轉趨穩定，沒有暴力衝擊和堵塞交通基建，大家願意在尋求政治解決方案的同時，合力應對經濟挑戰，香港社會及經濟才能真正有喘息空間，步出困境。

陳茂波反駁惠譽評級 指其不理解一國兩制

國際三大評級機構之一惠譽，率先下調本港的信貸評級，理據包括中港於金融、經濟及社會政治等聯繫逐步加深，顯示本港正持續融入內地管治體系，陳茂波則反駁惠譽所稱純屬臆測，又指其不理解一國兩制，強調本港和內地加強經貿合作，從來都是「以香港之所長，服務國家之所需」，達致互惠互利。他又指，香港和內地加強經貿合作，一方面能幫助國家深化經濟、金融改革開放，同時本港也接上內地快速增長的動力，獲得更廣闊的市場和發展空間，為本地相關行業帶來龐大的機遇。他強調，保障一國兩制全面準確落實，是最符合香港以至國家的整體利益。

他又補充指，一國兩制是香港賴以成功發展的根本制度，基本法保障了市民的自由與權利，同時也保障社會秩序、市民財產和人身安全，港府不能姑息暴力和破壞社會安寧的行為。他強調，持續的暴力會蠶食本港的核心價值和制度優勢，個別極端人士在示威中污損國旗、國徽，更是直接破壞「一國兩制」的象徵行為。