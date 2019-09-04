港府再推撐中小企措施　陳茂波：香港經濟正面對風暴

因應中美貿易摩擦及社會運動持續，前線中小企營運面對較大困難，財政司司長陳茂波今日宣布推出進一步支援中小企業措施，希望撐企業及保就業。當中參與「中小企融資擔保計劃」的企業，可以先還息不還本，延期後再分攤歸還；本金亦可延期兩次、每次延期6個月共一年。

此外，「中小企融資擔保計劃」將推出九成信貸擔保產品，為中小企提供最多600萬元貨款，最長分五年歸還，企業並不需提供財務報表，以協助中小企周轉需要。另外，政府優化了針對中小企資助的撥款計劃。

旅遊及零售業在本港社會事件首當其衝，陳茂波說政府已跟業界討論，旅發局將會為企業提供資助，讓他們到海外推廣，而旅遊業議會也會為會員提供收費寬免，若計劃成熟便會推出。

陳茂波：仍看淡第三季香港經濟

陳茂波指，留意到香港經濟正面對風暴，主要因為外圍環境多變，其次是本地政治事件，均對香港經濟造成負面影響，相信第三季香港經濟數據仍然看淡，特別是餐飲業及零售業受影響更大，所以要推出措施支持中小企，為未來做好準備。

提到近日股市走弱，他指，過往兩三個月股市走弱主要受中美貿易摩擦、地緣政治因素影響，反而本地事件對股市未必有直接影響。現時股市運作順暢、有秩序，金管局在5至7月未見有明顯資金外流，港府會每日密切留意股市及資金流向。