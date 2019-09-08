【逃犯條例】港鐵向市民發公開信：以香港為家　盼各界珍惜鐵路網

修訂逃犯條例引起風波至今未息止，港鐵在8月24日起，在遊行沿線封站，遭法惹來反修例人士及市民不滿，近日港鐵不少車站受到破壞。港鐵公司主席歐陽伯權及行政總裁金澤培今日（8日）向港鐵乘客發表公開信，信中談及港鐵「以香港為家」，惟近日破壞港鐵站的行為持續，甚至威脅前線員工人身安全，為此感到心痛及遺憾，同時亦譴責所有破壞秩序的暴力行為。 他們指前線員工，近日執行職務時面對的巨大壓力和困擾，希望市民能夠本著相互尊重，讓員工可以繼續專注執行職務，免受滋擾，以應對當前的巨大挑戰。

歐陽伯權及金澤培指：「港鐵公司是香港『土生土長』的公共交通機構，我們以香港為家。」惟近日因為社會上的政治爭議而引發的暴力事件，蔓延到港鐵網絡，導致數十個車站相繼被大肆破壞；他們指，日前曾前往遭受嚴重破壞的東涌站視察修復情況，留意到破壞港鐵站的行為持續，大量車站設施被毀壞，形容港鐵目前正面對通車40年以來最嚴峻的挑戰。

他們指，在這非常時刻，希望香港各界人士珍惜及保護，承載著香港人幾十年來集體回憶的鐵路網絡，讓港鐵繼續秉持宗旨，為香港廣大市民提供安全、暢順的鐵路服務。

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公開信全文如下：

致各位港鐵乘客：

港鐵公司是香港「土生土長」的公共交通機構，我們以香港為家。

當前港鐵公司正經歷通車四十年來最嚴峻的挑戰。近日因為社會上的政治爭議而引發的暴力事件，蔓延到港鐵網絡，導致數十個車站相繼被大肆破壞。日前我倆前往其中一個遭受嚴重破壞的車站─東涌站視察修復情況，亦留意到近日破壞港鐵站的行為持續，大量車站設施被毀壞，影響了大家日常出行，甚至威脅到前線同事的人身安全，我們對此感到心痛及遺憾。同時，我們亦譴責所有破壞秩序的暴力行為。

雖然面對嚴峻的環境，但為了將有關情況對乘客的影響減至最低，同事仍盡快修復設施，務求在翌日早上恢復服務，實在讓我們感受至深；特別是車務前線及工程維修同事不眠不休、通宵達旦工作。我們衷心感謝同事堅守崗位，不偏不倚地盡力維持安全的鐵路服務。

然而，就前線員工，包括鐵路及物業部同事近日執行職務時面對的巨大壓力和困擾，希望廣大市民能夠本著相互尊重，讓我們的同事可以繼續專注執行職務，免受滋擾，以應對當前的巨大挑戰。

港鐵能夠一直維持高水平的服務，全賴港鐵同事的共同努力及廣大市民一直

以來的支持與配合。在這非常時刻，我們希望香港各界人士珍惜及保護這個承載

著香港人幾十年來集體回憶的鐵路網絡，讓我們繼續秉持宗旨，為香港廣大市民

提供安全、暢順的鐵路服務。

歐陽伯權

港鐵公司主席

金澤培

港鐵公司行政總裁