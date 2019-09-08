【逃犯條例】張建宗指明白四項行動未足以平息怨氣　冀走出困局

政務司司長張建宗指行政長官於上周，提出四項行動，以最大誠意，務實和積極的態度回應社會事件；他指，面對香港當前困局，明白行動未足以平息社會上所有怨氣，但希望這是走出困局的一步。 張建宗強調，此舉並非對暴力妥協，更非示弱，止暴制亂仍是當務之急；因為暴力絕對不是解決問題的方法，要是其是，非其非，暴力始終是暴力。政府支持警隊嚴正果斷執法，捍衛法治，盡快恢復社會秩序。

張建宗連續第五星期，於政務司司長網誌談及修訂《逃犯條例》，他指，特首上周提出四項行動，回應社會事件，當中包括，正式在立法會撤回《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》，完全釋除市民疑慮；他指，政府停止修訂《逃犯條例》的立場清晰，是次宣布正式撤回《條例草案》，將修訂相關條例的工作劃上完整句號，是要消除任何可能的疑慮，釋出誠意，讓社會前行。

惟相關舉動，非對暴力妥協，更非示弱。止暴制亂仍是當務之急，要是其是，非其非，暴力始終是暴力。政府支持警隊嚴正果斷執法，捍衛法治，盡快恢復社會秩序。

他指，香港正處於維護「一國兩制」和香港繁榮穩定的重要關頭，希望廣大市民支持政府提出的四項行動，幫助香港從困局走出一步，並挺身對暴力說「不」和譴責暴力行為。

面對社會有深層次的矛盾，以及長期積壓的經濟、社會、民生和政治問題，例如房屋和土地供應、貧富懸殊、社會公義、青年人的機遇、社會向上流動，以至公眾參與決策等。張建宗指，作為有承擔的政府，有責任去查找不足、研究及疏理問題，因此會邀請社會領袖、專家和學者進行獨立研究，同時會建立對話平台，聆聽來自不同政治背景、不同立場市民的心底話。

他強調對話並非「公關騷」，盼社會各界放下成見，與政府攜手，尋找出路，讓東方之珠可繼續閃耀生輝。