【逃犯條例】教協：譴責民建聯倡設監師會　「把老師作代罪羔羊」

民建聯立法會議員李慧琼及葛珮帆昨（7日）聯同一群警隊家屬與三位問責局長會面，並提出多項要求，包括要求教育局成立「監師會」、在課室設置錄影及錄音設備、禁止仇視言論，教學要保持中立態度等。 教協今（8日）發聲明，稱對民建聯建議感到震驚及憤怒，認為建議罔顧教育界的實際情況，以政治凌駕專業，更試圖把反修例風暴的責任強加教育界，「把老師作為政治風暴的代罪羔羊」，對此予以強烈譴責。

教協今（8日）強調，現時教師受到校方、教育人員專業操守議會及教育局監察，已有既定程序處理專業操守問題，毋須另設「監師會」。此外，教協認為在課堂裝設錄音及錄影設備，令教師和學生被監控的情況下授課和學習，對教學完全沒有正面作用，更會在學校製造白色恐怖。

教協譴責民建聯倡設監師會、課室錄影。（教協fb )

另一方面，教協指現時本港的課程內容和規劃有行之有效的檢討方式，強烈反對因任何政治原因修改現時的課程內容。至於禁止仇視言論及保持中立態度的要求，教協強調本港教師均十分專業，以持平態度進行教育工作，若有教師被投訴，亦有機制跟進相關行為。

教協又批評，自反修例風波以來，建制派一直把責任歸咎教育界，隨意為教師扣上「煽動學生上街」的帽子。而這些缺乏證據的指控，均是為了推卸政治責任。教協又反問，會否要求所有警務人員，包括曾在正式公文中稱呼參與示威的市民為「蟑螂」的警察隊員佐級協會，收回其仇恨言論並向公眾致歉。

民建聯把老師作代罪羔羊 行為令人憤怒

教協最後重申，民建聯在修訂《逃犯條例》一事上扮演主要角色，與特區政府無視民意，強推修例，終令香港推向政治風暴。惟民建聯至今仍未向廣大市民致歉，反而在警暴問題備受關注之時，繼續盲目支持警方，更把現時政治風暴的責任推向教育界，把老師作為政治風暴的代罪羔羊，行為令人憤怒，予以強烈譴責。