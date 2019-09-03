【罷課】警撲跌大埔學生　教協質疑為何要追捕　黃碧雲籲克制

新學年已到，不少學生因應近日逃犯條例爭議而罷課。今日（3日）早上，大埔孔教學院大成何郭佩珍中學外有學生聚集，有警員將學生撞倒在地上，令學生受傷送院。 教協強烈譴責警方使用武力對待學生，要求警方解釋，而民主黨立法會議員黃碧雲呼籲教育局及學校克制處理，以學生安全為首要任務。

教協要求警方解釋及向學生道歉

教協發出聲明，指大埔孔教學院大成何郭佩珍中學事件之中，教協對於警方的暴力行為表示強烈不滿，並予以強烈譴責，質疑警方為何要以追捕方式對待和平聚集的學生，要求警方解釋並向涉事學生道歉。

警多處搜身 教協批造成恐慌

教協表示，近日不少學校都有學生自發於校園附近表達對社會事件的意見，絕大部份學生都以和平的方式表達意見，然而警方卻在港鐵站及校門外搜查學生。

教協認為警方近日針對學校和學生的行動，不單未有確保學生上學安全，造成恐慌，更採取行動直接導致學生受傷。教協要求警方必須保持克制，避免使用任何形式的武力對待學生。

大埔孔教學院大成何郭佩珍中學今早有學生在門外聚集，有警員撲跌一名學生，兩雙門牙甩掉，口角及右膝流血。警方在記者會上稱，因為警員地面濕滑跌倒。（丘品創作提供）

黃碧雲反對收集罷課學生個人資料

而黃碧雲則強烈要求警方，在處理中學生聚集的情況時要格外克制，不要令學生受傷，並呼籲所有學校要以保護學生安全為首要任務。

黃碧雲強調，教育局必須要求校方和警方均克制處理罷課及學生聚集的情況，並反對任何一方收集罷課學生的個人資料，製造白色恐怖。

她又批評立法會議員何君堯日前去信多間中學，要求校方回應是否參與罷課，又已經聯絡教育局局長楊潤雄表達關注。

黃碧雲指出，罷課是學生個人權利，若學生參與罷課，教育局和校方應以最寬容的態度對待和處理。