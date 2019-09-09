【罷課】黃大仙區聯校築人鏈　慈雲山作起點數百學生拖手跨山頭

反修例風波持續，兼踏入開學第2周，全港各區多間中學今（9日）接力發起聯校人鏈活動，其中黃大仙區，以慈雲山作起點約10間中學響應，由聖母書院、協和書院至彩虹邨天主教中學，手牽手築起長約2.2公里的「自由之路」，人海橫跨整個山頭。 有中二學生表示，自己雖然年少，未可走上前線，但仍會努力以自己方式發聲，表達良知，「做得幾多得幾多」。多名學生異口同聲表示，五大訴求缺一不可，冀港府回應訴求，否則將繼續展開罷課等後續行動。參與人鏈活動的中學生及舊生，踏入早上7時21分，以手遮蓋右眼，聲援早前受傷的爆眼少女。

位於黃大仙慈雲山區的中學，今早(9日)舉行聯校人鏈，以對反修例表態。(陳淑霞攝)

中學人鏈活動繼續遍地開花，今早港、九及新界多間中學接力，其中慈雲山有10間學校的學生參與，牽手路線由聖母書院起始，連接聖文德書院、保良局第一張永慶中學等，並以彩虹邨天主教中學為終點，築成約2.2公里的人鏈。

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中二生指612遊行後始關注事件

來自聖母書院，今年13歲、中二的楊同學，今日亦有參與其中，她指，自612遊行後，開始關注事件，不過港府多次漠視訴求，甚至對死傷無動於衷，對此她大感失望。雖然自己年紀尚少，未能走上前線，但她仍希望能盡自己能力發聲，「做得幾多得幾多」。以往個人ig中，她只分享玩樂照片，但現時則轉載不少關於反修例的文宣圖片，「知道自己未做到太多住，但都會做鍵盤俠，等多啲人知道。」

居東涌的聖母書院舊生Nicole，今早專程五點起身出門，返母校聲援師妹。(陳淑霞攝)

居東涌舊生專程返黃大仙聖母書院支持

延線不斷的人鏈中，亦有不少聲援師弟妹的舊生。聖母書院舊生Nicole已畢業五年，但今早仍專程早起，由東涌出發，趁返工前回母校支持一眾師妹。她認為，雖然港府正式撤回修例，但為時已晚，「唔收貨，我哋要嘅係五大訴求」，她又指，不少中學生以不同方式發聲，甚至上前線抗爭，「連小朋友都被感召覺悟，政府係咪要檢討下自己呢？」