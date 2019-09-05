【罷課】監察約百間學校　何君堯：情況不嚴重　無結論完全罷課

反修例運動持續，開學至今多間中學學學生發動罷課。建制派立法會議員何君堯上周發起反罷課行動，宣稱成立「民間監察罷課關注組」，巡視參與罷課的學校。何君堯今日下午召開記者會公布初步觀察，他稱在監察101間學校中，有9間學校有明顯參與罷課跡象，學生有異常表現，情況嚴重，但是未有結論指出他們全面罷課，情況嚴重性較預期低，形容結果「強差人意」。他否認組織關注組，是政治干預校園運作，稍後會撰寫詳細觀察報告，並遞交予教育局局長楊潤雄匯報。

建制派立法會議員梁美芬（左）及何君堯成立民間監察罷課關注組。（盧翊銘攝）

關注組進入約十間學校巡視

周一(2日)開學至今，學界反修例罷課行動依然持續。建制派立法會議員何君堯上周起提出反罷課行動，包括公開過101間疑參與罷課學校名單，成立「民間監察罷課關注組」，致函相關學校查詢罷課立場，又於本周一及周二派義工巡視游說名單內的中學停止參與或支持罷課，何又透露關注組曾成功入校，佔總數約一成，強調無入課室。

何指，團隊由自己、立法會議員梁美芬及香港惠州社團聯合總會義工組成，共約有百人。

觀察學校是否有黑衣人出現包括喇沙書院、香港創意兆基書院

何君堯指，關注組主要會觀察學校內外是否有黑衣人出現、戴黑口罩學生的人數、政治橫額標語如「光復香港，時代革命」有否在校園展示及作為口號，和教師有否參與罷課。根據其初步結果顯示，有9間學校有明顯參與罷課跡象，包括喇沙書院、陳瑞祺喇沙書院、英華書院等，上述學校學生出現「異常表現」，情況嚴重，當中以香港創意兆基書院疑有老師參與罷課。

何君堯指，關注組向101間疑似參與罷課學校查詢，又曾到部份學校巡視。（盧翊銘攝）

學生小息叫口號不代表罷課

何君堯認為，罷課屬違法行為，但未有說出違反那一條法例，亦指出最近有學生在校外築成人鏈發聲並無觸犯法例，而學生在小息叫口號亦不代表罷課。他多次強調，未有結果顯示學校直接參與罷課或全面罷課，只是留意到有罷課跡象，情況嚴重性較預期低，形容結果「強差人意」，未來兩周仍需要密切留意學界情況，又要求教育局派出督學入校跟進，同時調查學校罷課的違法效果。

何君堯：上載學生照片 未有侵犯其私隱

他日前在社交平台上載巡訪學校照片，及一張一名女學生身處操場的照片。何指，女生於上課時間逗留在操場，自己在正式平台公開其照片，未有侵犯其私隱。他又表示，關注組留意有人鼓吹罷課，故有正當意圖關心學校能否正常運作，否認是外在力量政治干預校園。

被問到會否呼籲建制派的子女勿入喇沙等名校，他表示，不會要求他們退學，「逃避唔係解決問題」。

何曾到東華三院一間中學外就身視察，強調自己並無入校園。（盧翊銘攝）

促教育局將通識科改為選修科

立法會議員梁美芬指，關注未成年中學生罷課問題，認為學校有謹慎責任確保學生按編制上課，若學校對罷課不作為，有機會冒上法律風險，要求教育局提供阻嚇性指引。梁又稱，高中通識科令現今學生政治狂熱，認為教育局必須將該科由必修列改為選修科，若局方不作回應，計劃發起取消通識科行動。