【罷課】被批「政治干擾學校運作」　梁美芬：沒參與監察學校

反修例運動持續，開學至今多間中學學學生發動罷課。建制派立法會議員何君堯上周發起反罷課行動，宣稱成立「民間監察罷課關注組」，巡視參與罷課的學校。經民聯立法會議員梁美芬亦有參與記者會，稱關注未成年中學生罷課問題。 《成報》今日頭版廣告，有「一群中學教師及校長」匿名譴責何君堯及梁美芬「政治干擾學校運作」，更稱「守護校園 嚴防政棍」。梁美芬今回應稱，當日是以關注通識教育聯席會議召集人身份出席記者會，沒有發起及參與民間監察罷課關注組監察學校處理罷課和報告書的工作。 教育局發言人重申，反對罷課的立場清晰明確，又呼籲社會各界，不要影響學校的正常運作，讓學生可以在一個安全、平和及有秩序的環境下專心學習。 《香港01》亦向何君堯查詢。

《成報》今日頭版廣告，有「一群中學教師及校長」匿名譴責何君堯及梁美芬「政治干擾學校運作」，更稱「守護校園 嚴防政棍」。

「一群中學教師及校長」名義刊廣告斥「公開批鬥」

《成報》今日頭版廣告，有「一群中學教師及校長」匿名譴責何君堯及梁美芬「政治干擾學校運作」，質疑他們點名9間學校有學生罷課，是「公開批鬥，揚言要跟學校『算帳』」，更稱他們上載一張一名容貌清晰可見的女生站在學校操場照片至社交媒體平台，「招惹外界批鬥學生疑似罷課」。廣告稱「對於這些政棍卑劣行為感到憤怒」，認為是向教育工作者施壓，「堅決這類『紅衛兵』走進校園，粗暴干擾學校運作，不容政治凌駕教育專業」。

廣告又批評教育局局長楊潤雄「助紂為虐」，未有勸阻何君堯及梁美芬不要干擾校園，事後也未有點名批評，沒有盡力保護師生。

梁美芬（左）及梁美芬日前一同出席記者會，點名九間中學有學生罷課。（資料圖片）

梁美芬解釋以關注通識科組織身份出席記者會

梁美芬今日回應稱，當日是以關注通識教育聯席會議召集人身份出席記者會，評論中學處理學生罷課可能涉及的法律問題，重申沒有發起及參與民間監察罷課關注組監察學校處理罷課和報告書的工作。她直言，中學生罷課引起社會廣泛關注及不滿，中學作為未成年學生的教育場所，理應受到社會監督，她是履行立法會議員職責，代表市民關注中學是否有妥善照顧未成年學生，指出倘若學校縱容罷課、疏忽照顧或不作為時可能面對的法律風險，責成教育局局長提供更清晰的指引不要卸責給學校，「是職責所在，理所當然」。

她直言，如果刊登聲明者真的是中學教師及校長，「希望他們為人師表，發表言論前必須小心求證」。她遺憾該廣告聲明與事實不符，保留追究法律責任的權利，希望《成報》能予以更正。

教育局：學校按校本情況處理

教育局發言人稱，反對罷課的立場清晰明確，並已發出指引給學校。局方在暑假期間亦已經與辦學團體、學校議會、校長會等會面交流，考慮到每所學校有其校本情況和需要，取得共識，同意在反對罷課的大原則下，由各學校按校本情況作專業處理，包括按需要疏導個別學生的情緒，以及進行適當的訓育及輔導工作。教育局呼籲社會各界，不要影響學校的正常運作，讓學生可以在一個安全、平和及有秩序的環境下專心學習。