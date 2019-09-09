【罷課】中西區名校數百學生校友合築人鏈　口號響遍半山

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，日前特首林鄭月娥宣布撤回修例未有平息社會紛爭，連日來有市民發起示威活動。 全港多間中學今日（9日）續發起人鏈行動，於中西區多間名校亦有響應，並於由西環聖類斯中學延伸至英華女學校。 於早上約7時，於陸續有學生及穿著黑衣的舊生到場。數百名學生及校友沿半山道路築起人鏈，不時高呼「五大訴求，缺一不可」的口號，沿途有路人和應。有參與學生及校友坦言，政府現時撤回修例屬太遲，會堅持至五大訴求獲回應。

中西區多間傳統名校發起人鏈活動，由西環聖類斯中學起，沿薄扶林道及般咸道一帶，途經聖保羅書院、英皇書院、聖士提反女子中學，到英華女學校為終點。

上午7時已有學生於聖士提反女子中學外集合

活動原訂於早上7時20分開始，於早上7時前、在聖士提反女子中學，已有舊生及學生於校門外集合，不少人穿上黑衣及掛上白色絲帶。

多間學校、數百名學生及校友手牽手沿薄扶林道、般含道至柏道築起人鏈，不時高呼「五大訴求、缺一不可」的口號，沿途亦有途人和應。部分人手持寫有「光復香港、時代革命」的文宣，有人更戴上防毒面罩及頭盔。活動於約8時結束，參加的人士和平散去。

中西區名校數百學生校友合築人鏈，陳同學與友人手持英文標語。(張嘉敏攝)

於聖士提反女子中學就讀的中六學生陳同學稱，自己從六月起參加反修例的行動，坦言就算政府撤回修例無助緩和情況，認為社會的關注點轉移至警方濫捕及暴力行為，「就算有不反對通知書都會畀人拉。」她又稱，雖然自己即將迎接文憑試，但仍會堅持抽空參與遊行。

商台DJ朱薰亦有出席支持

為聖士提反女子中學校友的商台DJ朱薰亦有出席活動，她稱到場為支持師妹，對學生自發築人鏈感到安慰。她又稱希望政府認真聆聽市民的訴求，形容現時撤回修例為「遲大到」。