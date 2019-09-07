【罷課】發起組織：9月首周1.6萬中學生參與　指部分遭校方打壓

《逃犯條例》修訂風波由6月蔓延至9月新學年，多間大專院校及中學學界持續發起罷課行動。香港眾志及其他組織組成的「中學生罷課籌備平台」發言人鄭家朗表示，9月首周共有337間中學、超過16,000名學生參與罷課，其中超過12,000名學生於校內進行罷課，惟期間有部分集會及校內反修例活動遭到校方打壓。 鄭家朗提到，現時有不少中學紛紛組織不同形式的自發行動，包括於9月9日上學前組成聯校人鏈，呼籲參與者透過集體遲到5分鐘的方式，顯示中學生決心爭取「五大訴求」。平台亦將會於9月13日中午，於沙田百步梯舉辦第二次中學生罷課集會，並於籲同學於當日罷課一天。

香港眾志及其他組織組成的「中學生罷課籌備平台」發言人鄭家朗（前排右二）表示，9月首周共有337間中學、超過16,000名學生參與罷課。（曾凱欣攝）

指30校不准學生進行反修例活動

「中學生罷課籌備平台」於過去的愛丁堡廣場中學生罷課集會及透過網上問卷收集數據，統計全港逾16,000位學生響應罷課。鄭家朗提到，當中約有140間學校的學生曾籌備校內集會，但最終未能預期進行，當中有六成學生認為主要源於校方對行動的打壓及阻撓；亦有約50間學校聲稱會對參於罷課的學生進行處罰，以及有30間學校完全不容許舉行任何與反修例相關的校內活動。

香港教育工作者聯會黃楚標中學反修例關注組成員透露，當日有參與罷課的同學派發白絲帶並配戴在校服上，但遭到校長諷刺問到「你家人係咪搞喪禮？」。 （曾凱欣攝）

關注組又提到，其中一名男助理校長不停指罵罷課學生，要求同學不要將政治帶入校園，並以罷課學生騷擾學校運作為由要求同學離開，又稱戴口罩等同生病，為保障學校學生有一個健康的校園，「生病」戴上口罩的學生需由家長接走。另一名成員指，當日有參與罷課的同學派發白絲帶並配戴在校服上，但遭到校長諷刺問到「你家人係咪搞喪禮？」，追問下校長則解釋指中國人葬禮上，死者親屬會在胸襟上配戴白花。

9月13日再舉行中學生罷課集會

對於有學校阻撓罷課活動，平台期望各校能在與學生溝通時實踐真正的互信，而非透過打壓的方式強行阻止學生組織罷課和相關行動。另外，平台將會根據「一周一罷」原則，於9月13日在沙田百步梯舉行第二次中學生罷課集會。