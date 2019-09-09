黃之鋒涉違保釋條件　控方證文件有誤　黃獲釋准今日離港

香港眾志秘書長黃之鋒上月30日因涉6.21包圍警察總部被捕，案件早前提堂，法庭批准黃保釋，亦准他在特定時間內往外地出席演講。不過，黃（8日）在香港國際機場準備離境時，卻被指涉違反保釋條件被捕。黃今早（9日）於東區裁判法院再提訊，並確認保釋文件有誤，寫成黃於9月12日離境，故以為黃昨離港時違反了條款，裁判官批准黃於9月9日至23日離港，黃亦立即獲釋。

黃之鋒在庭外稱不樂見「擺烏龍」。（馮家淇攝）

黃之鋒被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」等罪，案件早前提堂，並申請9月8日離港獲批，但他昨準備離境時被捕。

保釋條件與批准離港日期不符

錢禮裁判官確認寫有保釋條件的文件，與批准黃之鋒離港的日期跟早前申請不符。裁判官現批准黃之鋒9月9日至23日離港，前往德國和美國，其餘保釋條件則不變。

控方認文件出錯致歉

控方先在庭上致歉，指原本文件僅批准黃在9月12日至23日離港，承認文件內容出錯，並表示控辯雙方均有責任覆核相關保釋文件。

黃之鋒庭外表示，在現時濫捕情況下，出現「搞烏龍」的情況並不樂見，又在未起訴的情況下沒收護照，只會使衝突持續及得不償失。

案件編號：ESCC2031/2019