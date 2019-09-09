【逃犯條例】店員當值期間叫口號　鴻福堂發聲明道歉：會嚴肅跟進

昨日（8日）下午大約2時，有軍裝警察到深水埗港鐵站巡視並截查年輕人，有網民拍到站內的鴻福堂分店，有身穿制服的女店員叫口號，並指她當時高呼「 支持香港警察！」、「打死啲學生」等等，事件被轉載到社交網站。 鴻福堂於同日晚上在社交網站發聲明向公眾道歉，指公司十分正視有同事涉於工作期間「發表不恰當的個人言論」，會嚴肅跟進及加強培訓。

鴻福堂於晚上11時在社交網站發表聲明，為職員的不恰當言論向市民道歉，承諾會嚴肅跟進及加強培訓。（資料圖片，涉事店員非相中人士）

昨日，有關該鴻福堂女職員言論的帖子，在社交網站被大量轉載，網民紛紛表示對鴻福堂感到失望，揚言要集體抵制此集團。有網民到鴻福堂的官方facebook投訴，公司回覆指「絕不鼓勵任何偏激言論，抱歉引起任何不便或不安，我們會嚴正處理。」

其後，鴻福堂於昨晚11時在社交網站發表聲明，為事件道歉，並指有關言論為涉事店員的「不恰當的個人言論」，承諾會嚴肅跟進及加強培訓。

完整聲明如下：

集團是土生土長的品牌，以香港為家，多年來一直為客人提供健康無添加產品和優質貼心服務，而員工是我們與顧客溝通的重要橋樑。公司員工需秉持專業有禮的服務態度，我們十分正視有同事涉於工作期間發表不恰當的個人言論，會嚴肅跟進及加強培訓。抱歉引起任何不便或不安，希望大家諒解。

鴻福堂上下會秉承宗旨，繼續謹守崗位，提供令大家滿意的服務，風雨同路。多謝您的支持！