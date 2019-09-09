【逃犯條例】馬嶽：政府3個月來屢錯失緩解機會　獨立調查是出路

反對《逃犯條例》修例風波，由6月9日的大遊行計起，至今日（9月9日）已持續3個月，是回歸以來最大政治動盪。特首林鄭月娥上周終宣布「撤回」修例，但示威浪潮完全沒有平息跡象，警民對立繼續升溫，由每周一遊行，到近期幾乎每日都有衝突事件，昨日（9月8日）更在中環、銅鑼灣、旺角爆發多輪衝突。 3個月過去，事態如何解決成為不少香港人心中的疑問。若政府答允成立獨立調查委員會，是否平息事態的「萬應靈丹」？中文大學政治與行政學系副教授馬嶽坦言，面對衝突愈來愈多，政府失去市民信任，每一個枝節都可以成為公眾質疑、不信任的對象，即使獨立調查仍然有其需要，但能否藉此平息不斷積累、演化的社會怨氣，也屬未知之數。

香港面臨回歸以來最大政治亂局，不論示威者還是警方，所用武力都有升級，影響的人愈來愈多。（資料圖片/吳倬安攝）

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政府多番錯失緩解機會

6月9日至今，政府對於危機處理的水平一直備受批評。在8月中，馬嶽曾在《明報》專欄寫道：「我一直疑惑：為什麼特首記者會每一次都是火上加油？」認為政府做的是「完全違反理性原則的政治行為」。

馬嶽接受《香港01》記者訪問時提到，政府在這幾個月中，確實錯失了多次緩解危機的機會。6月9日大遊行後，政府就算只說「暫緩」修例，6.12金鐘衝突也未必會發生，但政府選擇堅持將條例進行二讀；到6.12衝突過後，6月15日林鄭見記者時，如果口氣不那麼強硬，全面「撤回」修例，民憤也相對易處理，7.1衝擊立法會也未必會出現。

隨著政府一再錯過拆彈機會，示威者的訴求亦出現變化。馬嶽認為，踏入7月後，焦點已經變成警隊執法手段爭議，每次遊行示威，警民衝突都成為焦點所在：「每個星期都累積緊新嘅怨氣」；例如7.21元朗襲擊事件，牽涉的範圍太廣，除了涉及警隊履行職責問題，更涉及市民廣泛質疑警員有否「勾結」黑社會；8月31日，警方在太子站的拘捕行動中，多名示威者受傷、記者全被趕走，結果8.31之後，太子站及旁邊的旺角警署，又變成新的衝突熱點，幾乎每晚都爆發警民對峙。

馬嶽分析，以現時政府的公信力，即使宣布獨立調查都未必能平息風波。（資料圖片/葉家豪攝）

▼6.12金鐘衝突▼

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獨立調查委員會是出路 愈遲啟動效果愈低

現時警民對立愈趨嚴重，設獨立調查委員會成為民間與警方的「必爭之地」。反修例人士以至部分溫和建制派，都認為可透過獨立調查還社會一個公道；然而，警隊則強烈反對，認為會影響士氣。不過馬嶽分析，按照目前的事態惡化程度，一如林鄭一句遲來的「撤回」，即使政府現階段宣布獨立調查，都未必能平息風波。

「你愈拖得耐，要查嘅嘢就愈來愈多，效用就愈來愈低。」馬嶽提出此一見解。他認為，政府予反修例人士「到今日都仲endorse（背書）緊警暴」的觀感，如果突然間改變立場接納建議，他們都會繼續從細節上質疑。他舉例指，林鄭月娥連宣布「撤回」修例當日，到底「動議撤回」還是「宣布撤回」，都可以引起混亂，搞到「一鑊粥」，獨立調查委員會涉及更複雜的調查範圍、職權、組成方式等細節，擔心政府難有能力清楚說明。

因此馬嶽分析，即使政府承諾獨立調查，只能相信「係會少咗啲和理非上街」，能否取信於民、以至對緩解亂局的效果難以保證。他再舉例，8月31日警察在太子站搜捕期間警察「打死人」的傳聞，如果是在兩年前出現，社會大眾會覺得這種傳言比較離譜，不會輕易相信；但放在警民關係緊張、對政府嚴重不信任的今日，卻令傳聞有更大的發酵空間，有更多人傾向相信這些流言，令政府更加捱打。

▼8.31太子站衝突▼

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「講得愈少細節，效果就愈差」

馬嶽認為，獨立調查仍然有其需要，但他認為，能否借此平息事態，關鍵在政府能否開誠布公，解釋得清清楚楚：「政府（宣布獨立調查時）講得愈空泛，講得愈少細節，例如委員會人選、terms of reference（職權範圍）、調查時間、具體行動等等，講得愈唔清楚，效果就愈差。」

面對當前困局，是否意味公眾已不相信香港的整套政治、法律制度，完全失去市民信任？馬嶽認為暫時未到這地步，否則大家連「五大訴求」都不會提出，但如果政府再拖下去，那就難說得很。