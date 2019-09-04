【逃犯條例】一聲遲來的「撤回」：經歷88天、至少41場遊行示威

反修例風暴是香港回歸以來最大規模的政治危機，林鄭月娥今日（4日）宣布正式「撤回」修例。這場抗爭由6月9日至今已88天，早已超越2014年雨傘運動的79天；論行動激烈程度，亦已超越回歸以來所有的抗爭。 在這風雨飄搖的88天，事件經過五個階段的轉變，由一開始的「和理非」，演變成「勇武」抬頭、每周催淚彈橫飛，以至近一個多月暴力事件屢爆。示威者武力升級，警方亦多次在不同地區、公共交通甚至民居進行搜捕，混亂場面更滲透至社區層面。 這88天，全港各地發生了至少41場較大型的遊行、集會，逾千人被拘捕，受傷者不計其數。到底這場政治危機，能否因為一聲遲來的「撤回」得以緩和？

林鄭月娥發表電視講話，正式宣布「撤回」修例。（政府新聞處）

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第一階段：「和理非」走上街頭，政府試圖硬闖

在6月9日，大批市民在港島遊行，要求政府撤回《逃犯條例》修訂，民陣稱103萬人參與（警方稱高峰期有24萬），論規模當時屬回歸以來最大型，過程亦和平。但政府未有正面回應遊行人士訴求，決定強行闖關，將草案於6月12日如期二讀，惹來極大反彈。結果6月12日，金鐘爆發大規模示威，下午演變成警民衝突，立法會會議當日無法召開。當日警方執法手段備受批評，政府更將事件形容為「暴動」，成為往後矛盾一大根源。

民意反彈下，特首林鄭月娥6月15日宣布「暫緩」草案，但拒絕「撤回」，而她當日記者會中的態度亦被指傲慢，撲火不成反添民怨。同日，反修例人士梁凌杰在太古廣場危站5小時後墮樓不治，進一步激起反修例人士怒火。翌日，即6月16日，更多市民走出港島再遊行，民陣稱有接近200萬+1人（+1象徵墮樓離世者）參與；警方指經原定路線，高峰期有33.8萬人。

這段是運動首階段，示威者行動相對和平，在「和理非」主導下秩序大致良好。不過政府在這段期間，先是最初堅持草案二讀，經過兩場大型集會後才宣布「暫緩」草案，拒絕明言「撤回」，另一方面又堅稱警方執法行動「天公地道」，反修例人士憤怒已一發不可收拾，成為日後衝突不斷擴大的伏線。

▼第一階段事件▼

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第二階段：政府拆彈失敗、民怨悶燒

6月16日大遊行後，政府發新聞稿就修例工作向市民道歉。往後數日，政府當局持續嘗試拆彈，警務處處長盧偉聰於6月17日晚見記者，表示並沒有定性整場在金鐘的示威為「暴動」；6月18日，林鄭月娥召開記者會向公眾道歉；6月19日，保安局局長李家超到立法會解釋，重複政府已經致歉。

不過當時民間對政府的不滿，已非一句道歉可以緩解。示威人士發展出五大訴求，包括完全撤回草案、獨立調查委員會調查警方執法、停止追究示威中被捕人士、撤回「暴動」定性及實行雙普選。而政府這段期間亦入半停擺狀態，行政會議接連休會，多項爭議政策叫停，立法會運作受影響。

在民間訴求未獲回應下，民怨繼續悶燒。結果，示威者先後在6月21日及26日兩度包圍警察總部，並在稅務大樓及入境事務大樓發起不合作運動，影響政府部門運作。

至7月1日，民陣本身有舉辦年度的七一遊行，但當日重點已不在此。當日下午，有「勇武」派示威者開始衝擊立法會，晚上成功闖入議事廳進行破壞，成為反修例運動爆發以來，抗爭手段由「和理非」趨向「勇武」的標誌性事件。當日有示威者在議事廳圓柱上，用噴漆噴上「是你教我和平遊行是沒用」，成為事態轉向的象徵。

▼第二階段事件▼

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第三階段：示威遍地開花、訴求現「黃金交叉」

7.1衝擊立法會後，抗爭運動開始擴散到不同地區，多區出現「連儂牆」讓市民寫上心聲。另外每逢周末，各區都有人發起遊行，如7月6日光復屯門、7月7日九龍遊行、7月13日光復上水、7月14日沙田遊行等。每次遊行後，警民雙方總會或多或少爆發衝突，其中沙田遊行後，警方攻入新城市廣場，結果最後演變成大混戰。

須注意的是，根據中文大學新聞與傳播學院傳播與民意調查中心發表的研究，示威者的訴求在7月中出現「黃金交叉」，當日沙田遊行中參與者中，認為全面撤銷修例「非常重要」的人為88%；認為表達對警方處理示威手法的不滿「非常重要」者達90.4%，顯示示威人士對警察的不滿，早已超越對修例本身，往後這個狀況亦持續。

結果到7月21日民陣的港島區大遊行結束後，部份示威者包圍中聯辦塗污國徽。另外，元朗區晚上更發生嚴重暴力事件，大批白衫人在元朗西鐵站內外以藤條、木棍等無差別襲擊市民，外界質疑事件涉及新界「鄉黑」勢力，立法會議員何君堯更被拍到與一批身白衫的人士握手合照，引起廣泛關注。

另一個關注點是，有區議員反映事前已收到消息當晚可能有危險並報知警方，但最後警方遲遲未有到場處理，當日甚至沒有作任何拘捕行動，並當眾放走多名持棍棒的白衫人士。警方處理手法，引起社會上更廣泛的批評。

▼第三階段事件▼

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▼41場較大型遊行集會活動一覽▼

第四階段：街頭衝突升級、政府輿論戰變陣

7.21的「元朗黑夜」，導致警民矛盾更加尖銳。政務司司長一度為警隊在元朗事件處理手法向市民道歉，但反而惹起警隊群起攻擊。7月27日及28日，有市民分別在元朗和中西區發起遊行，兩次都變成大型衝突。其中在7月28日，警方當日拘捕大批人士，事隔兩日隨即對其中44人落案控告暴動罪。

隨著雙方矛盾加劇，衝突的規模也不斷升級，多區警署都發生過包圍事件。8月5日的全港大罷工，最終演變成多區警署被破壞、縱火及警民衝突。另外有人發起於機場集會，事態不斷升溫，最終在8月13日演變成大規模「阻你飛」事件，期間有兩名內地男子被圍堵襲擊。

武力升溫 汽油彈登場

武力方面，8月初的示威起，開始有示威者投擲汽油彈，並在警署門口縱火、用彈叉投射雜物破壞，另外亦經常有示威者快閃佔路，堵塞紅隧等主要交通要道；警察方面，多次在民居附近、港鐵站等地方施放催淚彈，並多次攻入屋苑範圍，屢惹街坊不滿。

在這段時間，官方策略開始大打輿論戰。7月底開始，官員不斷「吹風」指香港經濟面臨挑戰，希望社會盡快平靜。8.5罷工前夕，林鄭月娥率領一眾官員見記者，表示會日日開記者會。自此警方周一至周五都開記者會、高官每隔數天就召開跨部門記者會，主調大都包含「譴責暴力」、「止暴制亂」等，並不斷嘗試將焦點放在經濟、民生、社會治安問題。

政府亦一改之前陷入停擺的狀態，竭力營造「有為」的觀感。林鄭8月9日宣布行政會議提早兩星期復會，財政司司長陳茂波8月15日，宣布推出一系列支援企業及向民間派糖的措施，涉及191億元。

但連串的動作，未能平息反修例人士怨氣。民陣於8月18日發起「流水式集會」，民陣宣布有170萬人參與（警方稱同一時間出席的最高峰人數為12.8萬）。有別於連日的武裝衝突，8.18集會相對平靜，當日有勇武派抗爭者與和理非民眾相擁，外界稱之為「不分和勇」。

▼第四階段事件▼

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第五階段：止暴制亂 vs 愈止愈亂

8.18「和理非回合」集會的上街人潮，象徵反修例民氣尚未退散。政府當晚發新聞稿指「當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話」。林鄭於8月20日會見傳媒時，宣布構建對話平台。8月23日，數以萬計市民在各區組成人鏈，仿傚30年前波羅的海國家人民爭取自由的方式，發動「香港之路」，促請政府回應訴求。

然而，政府的對話到底有多少誠意，受到不少人質疑。國際關係學者沈旭暉就透露，政府人士曾邀請他參與8月24日的對話平台議題設定（Agenda Setting）準備會議，但他認為政府已有前設，並無實際意義，因而拒絕。

另一邊廂，部分示威者所使用的暴力進一步升級，8月24日的觀塘遊行，示威者與警方再次爆發衝突，有人因懷疑智慧燈柱具監控功能將其鋸倒；8月25日的荃葵青遊行，暴力示威者的汽油彈威力明顯更強，警方首度在示威中出動水炮車，有警員在被追打之下向天開真槍示警，成6.9以來的「第一槍」；8月31日大批市民在警方反對遊行下往港島「行街」，入夜後再度演變成衝突，汽油彈和催淚彈橫飛，有現場調解的社工事後被控暴動。而當晚速龍小隊成員在太子港鐵站進行拘捕行動時，被指在月台及車廂無差別襲擊乘客，期間將記者趕離車站，進一步激起反修例人士反彈。

踏入9月後，暴力事件有增無減，警方執法引起的爭議亦愈來愈多。例如有警員疑撲跌身穿校服的學生，致其牙齒脫落；在太子站按倒一名男子，致其懷疑頸椎受傷一度失去意識，警方事後否認，指該人情況穩定。但由於警民對立不斷惡化，警方在行動期間，屢次遇到街坊和途人包圍指罵。而警方面對市民的批評和挑釁，主要的即時反應就是制服、拘捕，陷入惡性循環。

▼第五階段事件▼

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下一階段：五大訴求 只允一個

由6月9日計起，88天後的9月4日，林鄭月娥終把「撤回」修例說出口，但五大訴求之中，只答應其中一個。面對這次回歸以來最大亂局，特區政府先是誤判民情，嘗試用粗暴的手法將充滿爭議的《逃犯條例》修訂硬闖，搞出亂子後無從解決。官員面對市民的不滿和憤怒時，每次都是用同一堆官腔回應，所謂的紓困亦搔不到癢處，結果每次都是用火水救火，民怨愈積愈多，政治成本亦愈推愈高。或許就如路透社公開林鄭的錄音所自嘲，她闖出了一個「不可原諒」的大禍。

如此狀況下，社會撕裂不斷加深、衝突規模持續擴大，受傷害、受影響的人愈來愈多，甚至在國際層面，香港也成為全球焦點，多個國家對港發旅遊警示、美國總統特朗普更將香港局勢納入中美貿易戰的談判桌中。林鄭的整個電視講話中，有一句話，相信不同政見的港人都會認同：對很多香港人來說，我們這個城市變得很陌生。