四肢腫痛或是骨癌警號　醫生：每年200宗個案　誤診率達五分一

四肢腫脹疼痛、行動時感困難，似乎是普通不過的關節炎或拉傷肌肉；但當疼痛越變頻密及劇烈、腫塊明顯變大，有機會是出現骨骼肌肉惡性腫瘤，亦即較為罕見的癌症。 港怡醫院骨骼肌肉腫瘤中心總監、骨科名譽顧問醫生蘇鎰昌指出，不少市民會忽視上述症狀，或不清楚要到何處求醫而延誤診治。同時，骨骼肌肉惡性腫瘤的表徵較難辨認，醫生誤診情況屬常見，甚至曾有醫生在切除腫瘤手術途中才發現腫瘤是惡性的個案，使病人性命懸於一線。

港怡醫院骨骼肌肉腫瘤中心總監、骨科名譽顧問醫生蘇鎰昌指出，骨骼肌肉惡性腫瘤的表徵較難辨認，醫生誤診情況屬常見。（李恩慈攝）

原發性惡性骨骼肌肉腫瘤可分為兩種，包括骨胳肉瘤及軟組織肉瘤。骨胳肉瘤即原發性骨癌，病變來自骨髓、骨骼或骨膜等，患者會感到關節附近持續疼痛，疼痛部位出現腫塊，限制關節活動或出現肌肉萎縮症狀。如腫塊出現於下肢，更可能會出現跛行情況。軟組織肉瘤的症狀較不明顯，只有大約一半的患者會感到疼痛，最突出的病徵就是在四肢或腰間等位置出現不明腫塊，惡性肉瘤通常在短時間內明顯變大，例如在幾個月內增大一倍。

每年200多宗骨骼肌肉腫瘤 屬罕見癌症

蘇鎰昌指，惡性骨骼肌肉腫瘤的病因未明，大部分個案跟基因突變有關，暫未確定是否與遺傳有關。骨骼肉瘤較常見於幼兒及老人，而軟組織肉瘤的年齡分佈較廣泛。本港平均每年有200多宗原發性惡性骨骼肌肉腫瘤個案，佔所有癌症個案大約百分之一，屬較為罕見的癌症。

蘇鎰昌表示，市民普遍對此病的警覺性及認知較低；假如未有作出適當影像檢查或病理檢查，便會容易出現誤診情況。蘇醫生透露，平均每4至5位惡性骨骼肌肉腫瘤患者，便有一位曾遭誤診，被當成關節疾病或良性腫瘤。

蘇鎰昌指，惡性骨骼肌肉腫瘤的病因未明，大部分個案跟基因突變有關，暫未確定是否與遺傳有關。（李恩慈攝）

60多歲的Ava前年發現大腿出現腫塊，雖然不痛不癢，仍決定向普通科醫生求醫。醫生表示腫瘤應屬良性，將她轉介到公立醫院門診外科，排期需一年。隨後，她自行向私家醫院的外科醫生求診，醫生為她安排磁力共震掃描後，表示腫瘤為良性，為她安排切除手術。至手術期間，醫生方發現切除部分為惡性軟組織肉瘤。Ava稱當時感到相當憂慮和無助，她分別前往三間醫院諮詢，獲得不同的治療方案。最後，她選擇了先接受為期5星期的電療，休息一個月後再接受切除腫瘤手術。Ava的術後康復進度良好。

蘇鎰昌稱，誤診會為病人帶來不必要的風險，如手術中途令癌細胞擴散、使病情惡化至需要截肢等。港怡醫院新設骨骼肌肉腫瘤中心，專門處理惡性肉瘤個案。中心著重骨科腫瘤醫生、放射科醫生和病理科醫生等緊密溝通合作，並運用影像掃描下的穿刺活檢，確保腫瘤取樣過程精準，從而為病人制定適當的手術方案。