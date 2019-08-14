患罕見骨肉瘤七歲童抗癌一年離世　媽媽網上發帖：感謝大家鼓勵

七歲男童李羿廷（Aidan）去年確診患上罕見癌症「擴散性骨肉瘤」，因本港無藥物可醫，輾轉到美國求醫，其父任職消防員，消防處職工總會亦曾公開為小Aidan發呼籲，望有心人資助其天文數字般的藥費。 接受治療近一年後，Aidan的母親今日（14日）凌晨在網上公布噩耗，指Aidan已於8月12晚離世，她又感謝各位一直以來對他們一家的鼓勵。

Aidan媽媽在網上公布噩耗。（Facebook截圖）

Aidan的媽媽李太在個人Facebook撰文，透露Aidan於8月12日晚上7時已離世，又代表兒子感謝各位一直以來對李家的鼓勵與代禱，李太稱心情尚未平伏，稍後將再作補充。眾多網民在該帖文留言表達慰問。

Aidan去年8月確診患上罕見癌症「擴散性骨肉瘤」，惟香港僅有的3至4款化療藥物均無效，他輾轉間到美國求醫，接受為期一年的化療，不過李家的積蓄僅能支付約三個月的藥費，餘下九個月的醫療費用高達300至400萬港元，李太於今年1月公開Aidan的病情，並尋求公眾的協助。由於Aidan的父親是消防員，當時香港消防處職工總會亦有協助呼籲熱心人士捐款。

李太不時更新Aidan的情況，Aidan在接受治療期間一度出水痘，之後血小板的水平不穩定，影響使用標靶藥的進度。與癌魔作戰一年之後，終不幸離世。