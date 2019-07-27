【健康百科】男性10大癌症鼻咽癌排第6　中醫調治顧及患者情緒

文：歐國賢博士@中大中西醫（香港中文大學中西醫結合研究所專業顧問、註冊中醫） 鼻咽癌多發於廣東省地區，香港在2016年男性新發個案有599人，女性有252人，發病中位年齡約54歲，各自的粗發病率按每十萬個別性別人口計算分別為17.7及5.2，而粗死亡率則為7.5及1.9。一般而言，男性及女性的鼻咽癌死亡率於35至45歲後有顯著上升，而鼻咽癌更在男性十大癌症中排行第6。

李宗偉表示在去年印尼公開賽時發現頸部腫脹，之後檢查，得悉患上鼻咽癌。（資料圖片/Getty Images）

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鼻咽癌患者可能出現回吸性血涕、鼻塞、不同類型的頭痛、耳嗚、聽力減退、頸部淋巴結腫大、腦神經及突眼壓迫症狀及其他肺、腦、肝及骨骼等轉移症狀。在中醫古籍中，雖然沒有「鼻咽癌」之名，但對「鼻淵」、「腦漏」、「鼻菌」、「控腦砂」、「失榮」、「耳嗚」、「石疽」等描述與上述症狀有相似之處。縱使現在我們無法肯定當中所提及的臨床治法是否為治療惡性腫瘤而設，這些文獻也為中醫調治鼻咽癌留下巨大的知識寶庫。

鼻咽癌以臟腑及經絡走向分析，與多個器官都有關，其中包括肝臟。（資料圖片）

癌症的病情發展與其生物學特性相關，故了解病灶的位置、大小、影響範圍、病理種類及分化程度都非常重要。現代醫學治療癌症已發展為細緻的分層治療，同樣，中醫分析癌症在重視共性之餘，亦重視個體化。以鼻咽癌為例，雖然癌症都會影響體內「氣」的升降浮沉，並且互為因果，但鼻咽癌的發病位置正正「高高在上」，其調治方向就必然有別於其他癌症。以臟腑及經絡走向分析，鼻咽癌與肺、肝、膽密切相關，涉及腎、脾、心等臟腑，任督等經脈，患者可能因為熱毒蘊肺，肝膽鬱火夾瘀熱上攻，心火上炎，脾胃運化不足、外受濕邪或飲食不節導致痰濁內阻，抑或肝腎脾氣不足、任督二脈失調以致虛火上炎等因素所誘發，每每和中有異。

既然癌症的生物學特性多變，鼻咽癌侵犯的位置向上向下的傾向有所不同，如果讓中醫評估「癌毒」及正氣虛損的情況，亦不會單純只有熱毒或者氣虛。如果鼻咽癌患者只顧使用白花蛇舌草等清熱解毒，抑或黃芪等益氣藥材煎湯內服，必有弊端，單是虛熱實熱，何臟虛損就應當分辨清楚，大概氣滯、血瘀、痰濕、寒毒、熱毒等皆可能成為「癌毒」，不同臟腑氣血陰陽的虛損亦會隨着治療及病情發展而有所變化。所以，諮詢中醫師還是必要的。

鼻咽癌患者可以考慮向中醫師諮詢，如何使用中藥調治。（資料圖片）

現代醫學越來越重視人體內環境對癌症發病及發展的重要性，鼻咽癌與遺傳、環境、飲食、病毒、免疫等多種因素相關，這點與中醫理解癌症不謀而合。此外，患者的情緒亦是中醫顧及的範疇，因為不論是鬱火抑或虛火，皆會伺機上攻，傷及鼻咽。如何在調治上固正氣、祛邪氣？筆者會在下篇文章再分享自己的淺見。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

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