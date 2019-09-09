【民間記者會】9.8集會發起人批警短時間要求解散：畀陷阱市民踩

反修例風波未止，有網民聯同「香港人權與民主法案祈禱會」主辦人今日（9日）舉辦第十一次「民間記者會」，記者會題為「假執法之名，行戒嚴之實」，譴責政府及警察昨日（8日）無故中途取消已獲不反對通知書集會的決定。 9.8集會發起人指，警方曾要求主辦方10分鐘內解散遊行集會，幾經爭取才延長至45分鐘，對活動被中止感遺憾。他們又批評警方在集會未解散已在中環搜身，而中環封站後市民需步往灣仔、銅鑼灣一帶離開，形容警方猶如「畀陷阱市民去踩」。

9月8日在遮打花園舉行的「香港人權與民主法案祈禱會」，雖獲發不反對通知書，仍遭警方提早腰斬。（資料圖片）

發起人：料25萬人參與集會遊行

「香港人權與民主法案祈禱會」主辦人發言時透露，昨日集會初步推算有25萬人參加，多條附近街道被人潮淹沒，反映港人對爭取自由、民主基本人權之決心。

主辦人續指，昨日的集會已獲警方發不反對通知書，惟至中段突被警方強行中止集會，要求於下午4時45分解散集會，引起在場市民不必要的恐慌，警方一方面叫市民和平散去，一方面要求港鐵關閉中環、灣仔及太子等站，亦派出防暴警察駐守多區的港鐵站，批評此舉是針對遊行人士，「打壓港人集會自由」。他亦批評，警方在港鐵站內及附近街道搜捕參與遊行的人士，是濫捕的行為。

兩名9月8日集會主辦方發言人稱，並非與警方達成解散集會的共識，而是警方提出他們無權拒絕的要求。（鄭子峰攝）

警方一度要求10分鐘內結束集會

他亦透露，昨日的集會人數太多，警方於下午兩時前已要求遊行提前起步，至約下午3時45分，警民關係組向主辦方要求在10至15分鐘內宣布集會及遊行完結，並解散人群。他指出，，警方提的兩大原因是花園道已出示黑旗（催淚煙警告），以及中環港鐵站內被破壞。

主辦方回應指有難度，因仍有大量人群於山上的遊行路線，難以即時疏散，於是向警方稱至少需要45分鐘時間才可「完成手尾」，最終警方同意在30至45分鐘內解散人群，主辦單位遂於下午4時呼籲長者、小朋友及行動不便者盡量站近遮打花園的出口。

他提及，警方曾稱若主辦方不宣布集會及遊行結束，警方會自行入場宣布。他強調實情並非如警方所指雙方就集會完結時間達成共識，而是警方提出要求，而主辦方無權拒絕，對活動被中止感遺憾，

民間記招發言人（右二）斥警方近日濫捕、濫搜身的做法形同戒嚴。（林頌華攝）

【9.8集會演變至多區衝突圖輯】