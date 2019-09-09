【9.8集會】林鄭視察中環站損毀情況　陳帆灣仔站為港鐵員工打氣

昨日於中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」最後演變成衝突，警方衝入中環站拘捕示威者的行為引來示威者不滿，多個地鐵站遭示威者破壞，其中以中環站及灣仔站損毀最嚴重。今早港鐵各綫服務恢復正常。

今日早上11時許，行政長官林鄭月娥在運輸及房屋局局長陳帆及港鐵高層陪同下，到中環站視察站內外的損毀情況。今早中環站服務正常，站內有數部出入閘機有待維修。

今午1時15分，運輸及房屋局局長陳帆、港鐵主席歐陽伯權，港鐵行政總裁金澤培博士將到訪灣仔站，視察車站內外情況，視察後與記者會面。陳帆見記者期間，有示威者在場高呼，「五大訴求、缺一不可」。

陳帆：為港鐵前線員工打氣

陳帆稱，於昨日及過去的示威中，港鐵設施受到非常嚴重的破壞，有少部分暴徒無法紀，令到公眾、乘客及工友的安全受到嚴重威脅，陳帆表示，前往灣仔站主要是了站內的損毀情況，以及為港鐵前線員工打氣。陳帆表示，港鐵對港人而言非常重要，因它每天服務超過540萬人次，是香港公共交通工具重要的持分者，損壞了港鐵，是損壞了香港市民有效率地使用公共交通服務，希望暴亂人士能尊重港人出行的自由及權利。

陳帆稱，往灣仔站為港鐵前線員工打氣。（蔡正邦攝）

港鐵主席歐陽伯權表示，港鐵是港人的光榮，每日接載500多萬人次，是本港交通系統最重要的一環，呼籲港人珍惜莓過去40年來製造的成功，「希望大家唔好咁樣去破壞我哋呢啲港鐵嘅設施。」行政總裁金澤培稱，港鐵的使命是提供安全可靠的服務，令整個香港可持續運作，「我哋係keep Hong Kong moving」，金澤培稱，昨日多個地鐵站被示威者破壞，港鐵人員通宵搶修，「大家都睇到我哋唔係所有嘢都可以修復到，只係做到開個站畀我哋啲乘客用。」呼籲大家不要再破壞港鐵設施。

港鐵主席歐陽伯權稱，港鐵是本港交通系統最重要的一環。（蔡正邦攝）

港鐵未正面回應會否公開太子站831當晚CCTV​片段 有記者問及港鐵會否公開太子站831當晚的閉路電視片段，車務總監劉天成稱，港鐵會將CCTV片段保留3年，將來調查時使用相關片段。」問及會否公開片段釋除港人疑慮，劉天成稱，片段牽涉其他乘客的個人資料，「大家放心，我知道大家嘅關注，所以我哋係呢一方面（公開CCTV）都要思考好。」

9.8集會有示威者於港鐵中環站F出口縱火。（資料圖片）

昨日有市民於中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，其後遊行至美國駐港領事館，活動結束後，集會演變成示威者與防暴警的衝突，有防暴警一度衝入中環站拘捕示威者，做法引起示威者不滿。至下午，有示威者於中環站F出口縱火，及破壞中環站多個出入口，示威者晚上又轉到灣仔、銅鑼灣等地。昨日衝突中，中環站、灣仔站、太子站及旺角站一度關閉，而中環站和灣仔站損毀嚴重。