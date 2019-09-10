智經倡「一人一檢」計劃　資助45歲以上市民驗三高及癌症

智經研究中心（智經）今（10日）發布基層醫療健康服務研究報告，發現本港基層醫療發展有數大障礙，如市民防病意識不足、社區缺乏資源及制度支援等。 智經建議，政府可在社區推行「321:一人一檢」個人化計劃，提供一站式預防護理，涵蓋「三高二癌一疫苗」，即血壓、血脂、血糖、大腸癌及子宮頸癌的相關檢驗，及流感疫苗接種服務，增加市民「無病防病」的意識。

公立醫院服務爆煲，智經提倡「一人一檢」計劃，於社區資助市民接受預防護理。（資料圖片）

智經的研究由去年9月開始，從多方面搜集資料。智經指，根據公立醫院數字粗略估算，2017年至少有4萬人次，如患上高血壓、糖尿病、流行性感冒等，可避免住院。

智經理事及研究召集人李國棟醫生指：「相比起為患者治病，加強預防護理，更能促進市民健康。將『醫院治療』為重心的模式轉移至『社區護理』，長遠能紓緩公立醫院爆煲情況。」

智經研究發現，發展基層醫療健康服務有數項障礙，分別為：市民防病意識不足、社區缺乏資源及制度支援等、預防護理服務零散、市民對「醫健通」缺乏認識等。

智經提出數項建議，包括建議政府推出「321:一人一檢」個人化計劃，提供一站式預防護理，涵蓋「三高二癌一疫苗」，即血壓、血脂、血糖、大腸癌及子宮頸癌的相關檢驗，及流感疫苗接種服務，增加市民「無病防病」的意識。