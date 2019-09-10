【罷課】浸大生逾百人集會響應　參與者：罷課比與林鄭對話有效

反修例運動持續約三個月，大專罷課踏入第二周，香港浸會大學今日下午舉行罷課，集會有約百名身穿黑衫的學生響應。有參與學生批評，特首林鄭月娥今早出席行政會議前聲稱想與年輕人對話，但卻一再拒絕回應民間五大訴求，又不斷以警暴打壓年輕人，猶如「攞槍威迫年輕人接受對話」，直言不欲與林鄭對談，罷課更能有效明志。

浸大學生會會長方仲賢出席校內集會時表示，希望同學不要放棄繼續抗爭。（盧翊銘攝）

浸大今日中午起，在教學及行政大樓三樓舉行罷課集會，有約百名浸大生參與，大部分人均身穿黑衫。

特首林鄭月娥今早出席行會前表示，經過今次事件，認為最重要與年輕人直接對話，聆聽他們心聲。

參與集會的浸大三年級李同學認為，林鄭至今不願回應民間五大訴求，一邊聲稱欲與年輕人對話，一邊卻以警方武力打壓年輕人，猶如「攞槍威迫年輕人接受對話」。

他認為，正因對話無效，所以參與罷課集會明志。他不滿林鄭昨日到中環站巡視，漠視民間受制度暴力的影響，「探入閘機，象徵重視示威者破壞民生，大過對我哋制度暴力嘅影響。」他促請林鄭盡快回應民間五大訴求，否則只會迫使更多人上街。

港龍空勤人員協會前主席施安娜表示，若果在個人社交平台都被噤聲，「我寧願放棄份工，因為對唔住自己良心。」（盧翊銘攝）

港龍空勤人員協會前主席施安娜，早前疑因社交平台言論，遭國泰航空以「不能說」的理由解僱。她出席集會時表示，對自己言論從不後悔，「我唔發聲，我面對唔到自己。」她續指，若果在個人社交平台發聲都被禁止，「我寧願放棄份工，因為對唔住自己良心。」