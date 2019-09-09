【罷課】城大、浸大逾千學生築「城浸之路」橫跨九龍塘爭五大訴求

反修例風波持續，繼全港各區多間中學今早（9日)均有學生自發響應築人鏈活動後，至近中午時分，則由大學生接力，逾千名來自城大、浸大的學生及舊生，協力築成「城浸之路」。 有學生認為，人鏈活動展現和理非團結力量，冀港府聆聽民意。本身是浸大的眾志成員周庭，亦有參與其中，她指行動本身未必可非常有效向政府施壓，但體現同路人互相扶持、共同堅持的信念，又寄語港人勿輕言放棄。

「城浸之路」於上午11時集合，12時展開行動，並由浸大或城大作起點，雙方參與的學生途經歌和老街，延伸至對方校園，參與人士身穿黑衣及戴上口罩響應，又手牽手組成人鏈。

「城浸之路」由城大作起點，途經歌和老街，延申至浸大校園。（陳淑霞攝）

浸大生：對話平台若只屬閉門式 只是哄騙技倆

浸大文學院三年級生盧同學，今早先返回中學母校聲援，再趕到大學校園築人鏈。她認為，行動或可喚醒社會關注，「本身唔了解嘅市民，行過後或者會留意」。對於特首林鄭月娥提出撤回修例，她認為遠不足夠，「我哋要嘅係五大訴求」，盧同學又批評，港府所倡議的構建對話平台，如果屬於閉門形式，只是哄騙技倆，「想你袋住先，但我哋唔要選擇性對話同聆聽。」她指，倘學界發起全面罷課，會加入嚮應。

浸大幼兒教育四年級劉同學，認為人鏈行動的視覺效果震撼，亦是爭取民意的良好手段，足可顯示港人的團結力量。她表示，對運動走向感到樂觀，因和理非與勇武有機結合，文宣工作亦成功散落社區，認為會有更多港人加入壯大。她認為，五大訴求不可缺，但爭取雙普選最重要，「可以自己揀特首，咁其他訴求自會達到」，雖然民選特首施政亦未必如人意，「但起碼條路係自己揀，無得怨。」

浸大罷課資訊牆。（陳淑霞攝）

烈日當空，浸大及城大的黑色人海連綿至兩間大學的校園外，他們高呼「光復香港、時代革命」、「沒有暴徒、只有暴政」等口號，又大唱《願榮光歸香港》等歌曲打氣。沿途是車路，不少司機專程開窗打氣，亦有人舉起拇指以示支持。

周庭是浸大學生，她認為學界人鏈活動可予同路人於疲累時，互相扶持。（盧翊銘攝）

同樣就讀浸大的周庭，亦有以學生身分出席，她指，自己今早本希望回中學母校聲援，不過受制於宵禁令，未能出門，幸趕及參與「城浸之路」。

因有宵禁令 周庭慶幸趕及參與「城浸之路」

她認為，政府拒納民意，經過三個月以來，抗爭者或已感疲累灰心，且走到今日，多人犠牲亦只得「撤回」兩個字，「甚至依家都未正式撤回」。周又稱，人鏈行動未必可非常有效向政府施壓，但同路人可互相扶持，共同堅持信念，且社會行動是否奏效，需要嘗試，「未試過係唔知道」。她相信今次是本港持久運動，倘愈來愈多人加入，「政府係咪仲咁頑固，無人知道，所以要堅持下去」。她又稱，本港警察濫權，已能為警察城市，倘現在選擇放棄，「香港會更絕望，我哋會咩都無。」

+ 29 + 28 + 27

浸大翻譯系宋同學則認為，不少中學生共同發聲，大學生擁抱知識，且更年長成熟，理應同行，她認為港府未有積極回應五大訴求，民怨難降溫。惟特首只委任兩名前高官賢達進入監警會，與民間要求成立獨立調查委員會的期望不符，「完全唔對嘴，難以服眾。」