海洋公園哈囉喂死因　遊戲主管：見人形物走向棺材斜板與機件之間

海洋公園前年的萬聖節活動發生奪命事件，21歲青年在鬼屋「活埋凶間」疑遭棺材裝置擊中，即日送院不治。死因庭今午（10日）續審，鬼屋設計者稱每道棺材裝置的滑梯均有獨立的閉路電視及螢幕，他用閉路電視及截圖比對，形容男子疑爬上通道上的傾斜滑板的機件範圍，數分鐘後下一名玩家用該裝署滑下。該遊戲的主管亦稱，當日機件運作有異，遂親自到現場查看，見有人形物在斜板與機件之間，後來翻看錄影，見有人曾反方向走過通道。

「活埋凶間」的設計者Joel Brett Talacko形容有人走到機件範圍。(林樂兒攝)

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死者張朝傑（終年21歲）於2017年9月16日下午在海洋公園參與「哈囉喂全日祭」活動，在鬼屋「活埋凶間」內疑被棺材裝置擊傷，即日在律頓治醫院宣告不治。

形容男子爬上通道上的斜板

「活埋凶間」的設計者Joel Brett Talacko作供時，用閉路電視截圖及鬼屋平面圖作比對，指有人從棺材設計的機動裝置滑到地面後，偏離了設計路線，闖入附近的3號滑梯的通道。他形容男子爬上該通道上的傾斜滑板，而板塊後面是機件範圍；約3分鐘後，上方的棺材裝置底板因有其他玩家使用而鬆下。

事發後已聘安全專家作檢查

Talacko表示，每道滑梯均有獨立的閉路電視及螢幕，上層及下層亦有職員守於滑梯位旁邊。他又指，事發後海洋公園的萬聖節活動沒有再設類似的機動裝置，翌年開始就大型節目聘請外國的主題公園安全專家，事前作多次檢查。

見有人型物走向機件

受聘於工程檢測公司的主管葉寶生供稱，他並非註冊的工程師，於案發前3日考獲機電工程署的主管級資格，成為「活埋凶間」的主管，職責包括確保機件操作正常。他指，每日開場前會檢查機動裝置。

葉稱，當日他與另外兩人在上層的房間當值，房內共有4個螢幕，每個螢幕有16格閉路電視的畫面。他續道，下午近2時有人以對講機表示3號梯操作異常，遂派人查看，其後親往地下檢查，見到地上有人形物在斜板與機件之間。葉通知海洋公園的救護人員，後來翻看錄影看見有人反方向走入3號梯通道。

鬼屋導演王文俊稱本港鬼屋並焦回頭路的玩法。(林樂兒攝)

下層梯有有職員藏於布幕後

鬼屋導演王文俊供稱，首次授課便會向鬼屋職員展示平面圖及說明玩家的路線。他又形容，本港鬼屋並無「回頭路」的玩法。王解釋，下層的滑梯口有職員藏於布幕後，可以看到玩家；若職員留意到玩家逆向行走必會指示正確方向，而此案死者行錯的路段中共有2名職員在現場。

技工見死者趴在機件範圍

舞台搭建公司技工陳思樂指，約1時50分收到其中一條滑梯故障的消息，後得知3號梯無法移動。他在上層未見有人誤碰急停掣，而當時裝置底板已降至地下，要靠下層的操作系統將板塊升高。陳隨後驗查下層的斜板也不見異物阻塞，再解開同層的急停掣升高底板，發現死者趴在後面的機件範圍。

案件編號：CCDI-865/2017(DK)