【智慧燈柱】技術諮詢專責委員會到啟德視察　提私隱保障措施

8月24日觀塘遊行期間，有示威者將九龍灣常悅道的「智慧燈柱」鋸斷及毀壞，從「解剖」的燈柱內部，發現懷疑可將資料傳至內地的組件，惹來監控私隱問題。政府成立的「多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會」今（10日）舉行第二次會議，據了解，委員集中關注私隱問題，如使用藍牙交通探測器，探測車速和行車時間，當局稱只會讀取藍牙設備地址（MAC Address）的一部分，惟未知實際做法，並建議設定統一機制予各部門跟從。

8月24日，示威者遊行到九龍灣零碳天地附近，鋸斷智慧燈柱底座，並用繩索將它拉倒。（羅君豪攝）

為期三年的多功能智慧燈柱試驗計劃於今年6月開展，在四個人流車流較多的地區，分階段安裝合共約400支智慧燈柱，當中九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心已啟用50支。委員會繼上月12日舉行首次會議，今日（10日）再由政府資訊科技總監辦公室、地政總署和運輸署，向委員匯報8月24日在常悅道被損毀的20支智慧燈柱情況，均在27日恢復基本照明功能。

當局介紹智慧燈柱的其中四項應用，包括兩項已啟用功能，為無線射頻識別（RFID）裝置發放定位訊號，及利用攝影機拍攝交通快拍，以開放數據形式發放；另外兩項未啟用功能，則是利用藍牙交通探測器探測車速和行車時間；及利用攝影機收集車牌號碼，去計算不同類別車輛使用道路的流量。

多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會委員今（10日）舉行第二次會議，委員其後親身到啟德承啟道視察智慧燈柱的內部結構及智能裝置。（政府新聞處圖片）

根據會議資料顯示，地政總署的無線射頻識別（RFID）標籤，在燈柱底部、高於地面0.1米位置，每120度安裝一個，共有3個，在超高頻920至925MHz之間。而RFID讀取器可接收10米範圍內，如智慧拐杖的定位訊息，以便視障人士導航之用。消息指，有與會者表達外界對RFID標籤會識別身份，知悉該人曾出現在某地方的錯誤觀感，當局強調RFID標籤沒有「收集數據」或「讀取裝置資料」功能。

而運輸署的全景攝影機將收集的車牌號碼，以散列數據（hash data）計算後匹配不同類別車輛，以分析各車輛使用道路的流量，及車牌自動識別。而匹配後將立即刪除散列數據。該功能暫未啟用，當局亦強調不會記錄車牌號碼或司機的圖像。

多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會委員今（10日）舉行第二次會議，委員提出初步意見，例如增加透明度及其他可行技術。（資料圖片 / 羅君豪攝）

至於藍牙交通探測器則透過燈柱之間的Media Access Control（MAC）address部分數字作配對，以檢測行程時間和平均車速，向公眾分享交通數據。當局指，數據經即時分析後將自動刪除。不過，據悉雖然藍牙交通探測器只抽取部分 MAC address，但每個人的手機藍牙MAC address是獨一無二，可利用作為識別網絡裝置的位置，或可藉此識別身份，故當局需解釋實際抽取的部分數字有多少。

此外，運輸署已啟用的攝影機拍攝交通快拍，可傳回解像度320x240的畫面，以開放數據形式發放，而數據上載後會隨即刪除，不會保留影像。不過，據悉燈柱內的鏡頭與電腦系統接駁，原始數據經處理後上載，是否保留或存疑，需要政府進一步公開透明解釋，以釋除公眾疑慮。有消息人士則認為，政府樂意聽取業界意見，當中涉及私隱問題在稍後時間交代跟進報告。