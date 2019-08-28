【智慧燈柱】食環、環保署人工智能攝錄柱　曾49次借片予警執法

上周六的觀塘遊行，示威者稱要保護市民私隱而拆毀智慧燈柱，之後特首林鄭月娥對此表示痛心。 然而，食環署及環保署已經在港安裝超過200支攝錄柱，大部份具有影像分析功能，即電腦可從影像分析市民行為。當中食環署過去兩年已37次將影像提供予警方，相比同期「捉垃圾蟲」只得79宗。另外，有為環保署提供攝錄柱的外判商，於網頁稱公司為惠州城管部門的合作伙伴。 立法會議員莫乃光表示，現時社會對政府欠缺信任，政府應考慮以其他方式處理廢物棄置問題。

不少市民擔心智慧燈柱會威脅市民私隱，尤其擔心引入內地人面識別功能的攝影機。目前政府已公布智慧燈柱已暫停三項功能，包括環保署的「全景攝影機監察非法傾倒」、運輸署的「藍牙交通偵測器」和「影像收集車牌」做流量統計。然而，示威者似乎仍未「收貨」，在周六的示威中，就再拆毀智慧燈柱，以示對政策的不滿。

食環署兩年供37片段予警執法

記者翻查資料，除智慧燈柱外，其實食環署及環保署都有於全港安裝影像分析功能的攝影機，以電腦實時分析市民行為，作執法之用。

食環署自去年六月已推行「網絡攝錄機計劃」，並在超過118個地點裝上網絡攝錄機，以遏止非法棄置垃圾問題。錄像片段可以分析違法行為模式，及用作證據檢控非法棄置垃圾人士。部門明確表示，網絡攝錄機系統不具識別人面功能。雖然攝錄機由食環署安裝，但由去年6月至今年8月15日，食環一共向警方提供37段片段。片段可作警方調查、執法或檢控用途，相比同期，攝錄機「捉垃圾蟲」的宗數只有79宗，當中72宗被定罪。

食環署表示根據《私隱條例》的規定，在涉及執法及檢控的要求下，才考慮向其他部門提供相關錄像片段。有關部門會根據法例規定及私隱專員公署發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》處理有關錄像。

有關承辦商為Creaxon Technologies Inc. Limited（下稱Creaxon），董事為三名港人。該公司的主業為影像分析，研發人工智能及電腦視像系統，以作實時監控。公司又在網頁稱，系統有效監察公眾活動，分析複雜事件及處理高流量影像物件。

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環保署攝錄系統 可分析市民棄置廢物模式

環保署亦有推行「監察攝錄系統」，系統可分析利用人手或手推車非法棄置廢物的模式，之後部署突擊行動。至今已於全港約115個非法棄置廢物黑點安裝了監察攝錄系統，當中35套備有人工智能系統，涉及總開支共約1,100萬元。

環保署未有向記者透露外判商名單，然而署方近月曾示範攝錄人工智能系統，系統可見「Creaxon」字眼，而Creaxon的公司網頁亦有提及用家包括環保署及食環署。另外，記者亦從另一家本地監控攝錄公司OT Systems Ltd的網頁，見到客戶包括環保署的攝錄系統。

網頁稱為惠州城管合作夥伴

OT System網頁稱公司的人工智能系統可做到：目標追蹤、人物及物件辦識，行為分析等。網頁又提到公司想建立香港成國際級智慧城市，公司的監控系統可以有效針對罪行及反社會行為。公司的行政總裁周雲財六月曾接受《香港01》訪問，曾表示香港閉路電視需依照私隱專員公署指引使用，「香港市民在街上看到CCTV，隨時也可以打電話去私隱專員公署，問他影了什麼，他都要回覆你。」

公司網頁又介紹，「移動監控方案於去年7月成為惠州城管部門的合作夥伴，協助治理轄區內亂倒垃圾、亂擺攤位等違規行為，憑藉即時部署與移動式監控執法等特點，提高視頻取證的執法效率，其機動性和靈活性已經得到該部門的高度認可。」

OT System網頁介紹公司是惠州城管的合作夥伴。（OT System網頁截圖）

莫乃光：政府不應「為科技而科技」

環保署表示沒有授權予其他政府部門，透過署方的攝錄系統實時監察。但環保署過往三年曾應香港警務處、食物環境衞生署及香港海關的要求，分別提供12段、5段及2段錄像片段，以用作執法及調查。署方提供片段時，會考慮要求是否屬《私隱條例》訂明的豁免範圍 （包括罪行的防止或偵測）。

立法會議員莫乃光表示，現時社會對政府欠缺信任，而近期外國亦逐漸抗拒在公共地方加裝過多攝錄鏡頭。他認為，政府不應「為科技而科技」，而應該以人為本。在現時大量市民表明私隱比「捉垃圾蟲」等政策目標重要時，應考慮以其他方式，例如人手巡邏等去處理廢物棄置問題。