【逃犯條例】休班警獲發警棍　大律師：使用前應展示警員編號

反對《逃犯條例》修訂風波持續之際，警方最近發放逾萬支伸縮警棍發予休班警，警方今日（10日）在例行記者會上曾指，休班警員獲配裝備非新事，解釋是因應近月反修例運動為前線人員添裝備，並指遇緊急情況才會使用。 然而，有大律師認為這項新措施應設為暫時性，待反修例風波後取消，減低警員「濫權」機會；亦有立法會議員和人權組織促休班警員應在使用警棍前，先展示委任證或警員編號，以讓市民辨識其警員身分，避免加深警民衝突。

《香港01》獲得警方文件，專供休班警使用的伸縮警棍會於9月10日下午起派發。

黃碧雲︰休班警持警棍執勤 衍生「加班費」勞資問題

監警會前成員、民主黨立法會議員黃碧雲認為，有關新做法將衍生出不同問題，包括並非執勤且沒有穿着制服的休班警員，持有警員執勤時才有的武器，如何判斷警員是否正在執勤；就前線警員而言，當使用警棍的時候，若然當作執勤，便會引申出當作受薪或加班工作等的勞資爭議問題。

黃碧雲續指，在社會對警隊缺乏信任下，休班警突然執勤將容易引發警民衝突，認為休班警員必須在使用警棍前，先展示委任證。

涂謹申（右）憂慮，休班警員配備警棍未必安全，因可能被誤會是暴徒。（梁鵬威攝）

大律師︰不應成恆常化措施 休班警使用前應表露身份

行動科高級警司汪威遜今日在警方例行記者會上稱，休班警員獲配裝備非新事，例如刑偵隊一直是24小時配有槍械。大律師陸偉雄接受《香港01》訪問表示，警察根據《警隊通例》，警員配備槍械過往一直有完善監管制度，但休班警員配備伸縮警棍，則為新措施。他擔心新措施導致濫用警棍的機會上升，認為警方需要有良好的監察制度和培訓，並制定有清晰的指引。

他提議休班警員配備伸縮警棍的安排，應設為暫時性措施，而非恆常化措施，建議警方在整個反修例風波完結後取消。他認為，鑒於市民並不能阻止新措施推行，認為警方需要有良好的監察制度和培訓，並制定有清晰的指引，讓警員清楚知道什麼情況下可以使用警棍，有責任先表露身份，包括其警員編號等。

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民權觀察︰無法辨識警員身分

民權觀察成員王浩賢形容，逾萬休班警員獲配伸縮警棍，是警方「放權」的做法，讓警員可在休班時利用武器執法，他認為警方應就此加強監察，避免警員不當使用警棍。尤其警員在使用警棍前，應先展示委任證及其警員編號，否則市民投訴將會難上加難。

他指，速龍小隊制服上未有警員編號的問題，情況至今未有改善，形容警方是「容許警員公然違反《警察通例》」，令市民投訴缺乏依據。王浩賢亦關注休班警員使用警棍後，會否如實撰寫報告，他直言「依家有警員刻意違規，例如大埔墟站和831太子站事件，但市民都難以追究，而就警員嘅『濫權』行為，現行機制亦係無法監察，再加上警察俾唔到信心市民，相信市民對新措施會好擔心」。