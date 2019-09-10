【逃犯條例】休班警配伸縮警棍　警︰臨時執勤可行情況下示委任證

警方今日（10日）起向休班警派發伸縮警棍，實施一個月後會檢討。警隊行動科高級警司汪威遜在例行警方記者會上表示，休班警配有裝備並非新安排，如刑偵警員一直有24小時佩槍。他解釋，警務人員在休班時如有機會執行警察職務，都會被視為屬於當值執勤，派發伸縮警棍是為了讓休班警在遇緊急情況可更有效及直接執勤，而在行使警權包括用警棍前要表露身分，在「可行情況」下會展示委任證。 據了解，該款新伸縮警棍的柄尾有「警POLICE察」標誌。翻查警隊的六級制「武力使用層次」，使用警棍的武力級別僅次於使用槍械，據「使用警棍初步報告」格式，須記錄擊打次數、部位、案情摘要等。

為配合近月的「踏浪者行動」需要，助理警務處長（支援）已批准向警務人員額外派發伸縮警棍。（資料圖片）

汪威遜表示，休班警配有裝備並非新安排，如刑偵警員一直有24小時佩槍。他指，發配伸縮警棍是基於第232章《警隊條例》第21條，休班警在需要以警務人員身分行事時，須當作為當值，可即時執勤，為配合行動需要，不時檢討前線裝備，包括適時引入及更換裝備。

聚眾欺凌不同政見者等同威脅公共安全

他指，暴力示威者暴力行為升級，對公共安全構成嚴重威脅，包括聚眾欺凌不同政見人士、投擲汽油彈、破壞建築物、縱火等，派發伸縮警棍是為了當休班警遇緊急情況，可更有效及直接執勤。惟指裝備資料涉及行動，故不公開細節。

行動科高級警司︰休班警令社會更安全

被問及休班警在什麼情況下會使用警棍，及使用前會如何表露身分、會否先展示委任證等，汪威遜表示，《警察通例》第29章有清晰指引，包括列明應用警棍時要盡可能給予警告，及達到目的後停止等，根據《警察通例》已有既定守則及程序，他們需要作出紀錄。警員在休班時如果他應用警棍，已經是行使警權，當涉及執行職務及接觸到市民，「都應該喺可行情況之下盡快表露身分，展示委任證。」

他指，「唔會話無端端拎出嚟冇人知道，我哋同事都會理解到啦，公眾地方拎得出嚟，我諗都會有人睇到啦。」被質問如有休班警使用了警棍而無報告，汪威遜稱，現時指引列明必須報告，「警務人員24小時陀槍都係咁樣，佢用嘅時候都要報，一路個機制恆之有效，所以我哋唔擔心佢冇報。」他指，現時不同意見人士的衝突頻頻，過去及近幾日都有休班警員介入叫停，「令到社會更加安全，令到有事可以盡快去處理，我見唔到因為呢個情況而導致大家人心惶惶嘅情況，反而咁樣會令到大家係社會入邊恢復秩序會更加有信心。」

江永祥︰會使用警棍 對方必然是違法

警察公共關係科高級警司江永祥表示，「去到我哋同事休班時候需要用到警棍嘅話呢，嗰位必然唔係市民，我相信佢係違咗法㗎啦。我哋同事係未有人違法之前係唔需要使用任何武力。」「可能我哋同事休班作出拘捕，當有人偷嘢，同事去追，跟住撳咗落地下，同事必然會即刻講﹕『警察，唔好郁，我而家拉你乜乜乜罪行』。」但如果未完全制服，對方想逃走，休班警需要等軍裝警接手後，在情況許可，會盡快展示委任證，不會存在任何隱瞞。他強調，休班警員「唔會無啦啦拎個裝備出嚟玩。」

江：日常都係有休班同事喺你身邊

對於公眾憂慮休班警可能會濫用，及引起市民「人人自危」，江永祥表示，休班警員與個別行動中的「喬裝警員」，「是兩碼子嘅事。」他指，「就算未發配呢個新裝備呢，日常都係有休班同事喺你身邊。」平日都會有休班警突然執勤，如作拘捕、捉賊、救跳海人士，「都係我哋嘅工作一部分。無論發唔發放呢個新裝備，佢休班時候身邊有事發生，佢係要幫手處理，係義不容辭嘅，唔會轉身行開。」警察公共關係科總警司謝振中補充，由口頭警告、徒手制服都是武力使用的一種，「警棍只是多一個選項。」警方有嚴謹機制要求警員必須紀錄。

六級制武力層次 警棍僅次於槍械

據了解，該款新伸縮警棍的柄尾有「警POLICE察」標誌。翻查警隊的六級制「武力使用層次」，使用警棍的武力級別僅次於使用槍械，據《警察通例》第29章，凡有人被伸縮警棍擊著，不論是故意或無意所致，事後須向主要單位指揮官呈交一分初步報告，副本須分別呈交香港警察學院院長(警司(槍械訓練))和警務處助理處長(支援)(警司(策劃行動))。

據該份「使用警棍初步報告」，須記錄事發日期時間及地方，並表列式記錄「使用警棍人員」、「對方傷勢／因傷致死」、「擊打次數」、「擊打部位」、「案情摘要」、「案件分類」、「備註」。在記者會最後，有傳媒問到，由6月起就示威相關行動中，警方有無記錄到有關使用警棍資料，警方未有回應。