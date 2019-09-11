【逃犯條例】未設獨立調查委員會郭卓堅求覆核　官：這是政治決定

「長洲覆核王」郭卓堅不滿政府拒成立獨立調查委員會，調查近期的反修訂示威，以及警方被指濫權對付示威者。他早前申請司法覆核，要求法庭頒令政府成立獨立調查委員會。高院法官今(11日)頒下判詞，拒批司法覆核的許可。法官在判詞中更指，是否成立委員會屬政治決定。而郭的司法覆核申請，是試圖要求法庭作政治決定，法官認為申請等同濫用法庭的程序。

申請人為郭卓堅和葉慶祥，答辯人為行政長官林鄭月娥。

法庭無權力迫特首成立委員會

法官在判詞中，根據法例，特首有權成立委員會，而法庭沒有權力成立，或迫使特首成立委員會。而特首未有成立委員會，亦非違反法律責任。法官續指，申請人要求法庭頒令政府成立委員會，卻沒有指出就那一事件作調查，或委員會的調查範圍。

處理政治議題非法庭職能

法官最後強調，在現時的情況下，是否成立委員會明顯是政治決定。以司法覆核去解決政治議題，並不是法庭的職能，法庭只決定法律問題。現時的司法覆核申請，是試圖要求法庭作政治決定，該決定法庭沒有權力處理，法官認為申請等同濫用法庭的程序。

法官認為申請沒有合理可爭辯之處，亦沒有勝算，遂拒批出司法覆核許可。

案件編號：HCAL2573/2019